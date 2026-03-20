聽新聞
0:00 / 0:00

雲豹海外布局 拿下新訂單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

雲豹能源（6869）強攻日本市場報喜，旗下系統級儲能子公司台普威能源拿下日本儲能設備訂單，總容量達20MW／80MWh，為後市營運增添動能。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，台普威持續強化儲能系統整合與工程建置能力，已於日本多個電力轄區累積實績。未來將在既有基礎上拓展亞洲及澳洲市場，透過在地合作與整合輸出模式，提升台灣儲能解決方案的國際競爭力，並規劃於今年第2季登錄興櫃。

雲豹能源指出，此次拿下的是日本蓄電所投資業者光陽エネルギー株式会社訂單，該案將由台普威攜手旗下日本子公司Reens共同執行，結合系統整合與在地建置優勢，協助客戶專案順利完成併網，預計2026年7月起分批供貨。

台普威能源總經理馮浩翔表示，日本電力市場對儲能系統的穩定度、調度能力與即時反應要求極高。該公司在日本已有五座儲能案場（各2MW／8MWh）陸續併網，其中兩座已通過能力測試並投入電力交易市場，驗證台灣儲能技術於國際市場的競爭實力。

他指出，台普威今年預計在日本完成38MW／152MWh儲能建置併網，並持續推動高壓與特高壓儲能案場開發。同時，攜手日本合作夥伴GREEN ENERGY，規劃於2027年前開發20座高壓及二座特高壓儲能案場，目標將日本整體儲能規模提升至262MW。

日本

延伸閱讀

日本儲能創舉 泓德能源北海道儲能案場完成54億日圓融資

華碩金雞 台智雲吸睛

經濟部推工業區廠商「表後儲能」 每MWh補助500萬元

經部補助業者導入表後儲能　電子鋼鐵量販廠商表達興趣

相關新聞

閎康矽光子業務爆發 有望三年翻倍成長

檢測大廠閎康（3587）董事長謝詠芬昨（19）日表示，跨國布局效益持續擴大，今年美、日市場成長動能相當強勁，均可望擴大貢獻營收;此外，矽光子三大國際客戶近年穩健發展，預期閎康2024年至2026年矽光子業績將翻倍成長。

金寶強攻 AI 伺服器

代工廠金寶（2312）全力衝刺AI伺服器布局，總經理陳威昌昨（19）日於法說會透露，今年下半年有機會開始進攻L10市場，目標鎖定亞洲、歐洲等地區客戶。

中小型股 扛多方大旗

美聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話釋放鷹派訊號，加上中東局勢持續動盪推升通膨隱憂，主要股市回檔，加權指數昨（19）日再度跌破月線，相較之下由中小型股扛起多方大旗，櫃買指數小漲0.39點收329.79點，改寫波段新高，其中力旺（3529）、竑騰在法人買盤支撐下，逆勢走高。

就市論勢／ABF 載板、電源供應 亮點

美國最高法院判決對等關稅無效後，川普改以第122條推動全球15%關稅，但平均有效稅率變化不大，實質衝擊有限。產業方面，大型語言模型與生成式AI應用快速擴張，全球算力需求大幅提升，美系五大雲端服務商2026年維持高強度資本支出，AI基礎建設仍持續擴張，帶動算力、存力與高速傳輸需求同步上升。

創見、鈺創、凌航 獲利大增

記憶體股近期成為台股盤面最強勢族群之一，創見（2451）、鈺創與凌航股價同步飆高，其中凌航昨（19）日亮燈漲停。以波段漲幅來看，創見本月上漲47%、今年以來漲幅達58%；鈺創本月上漲43%、今年以來勁揚66%；凌航本月漲14%，今年以來大漲60%。

映泰2月 EPS 0.82元

板卡廠映泰（2399）昨（19）日公布2月稅後純益1.45億元，年增89倍，2月每股稅後純益（EPS）0.82元，年增83倍，該公司2025年稅後純益為2,616萬元，2025年EPS為0.15元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。