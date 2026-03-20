雲豹海外布局 拿下新訂單

雲豹能源（6869）強攻日本市場報喜，旗下系統級儲能子公司台普威能源拿下日本儲能設備訂單，總容量達20MW／80MWh，為後市營運增添動能。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，台普威持續強化儲能系統整合與工程建置能力，已於日本多個電力轄區累積實績。未來將在既有基礎上拓展亞洲及澳洲市場，透過在地合作與整合輸出模式，提升台灣儲能解決方案的國際競爭力，並規劃於今年第2季登錄興櫃。

雲豹能源指出，此次拿下的是日本蓄電所投資業者光陽エネルギー株式会社訂單，該案將由台普威攜手旗下日本子公司Reens共同執行，結合系統整合與在地建置優勢，協助客戶專案順利完成併網，預計2026年7月起分批供貨。

台普威能源總經理馮浩翔表示，日本電力市場對儲能系統的穩定度、調度能力與即時反應要求極高。該公司在日本已有五座儲能案場（各2MW／8MWh）陸續併網，其中兩座已通過能力測試並投入電力交易市場，驗證台灣儲能技術於國際市場的競爭實力。

他指出，台普威今年預計在日本完成38MW／152MWh儲能建置併網，並持續推動高壓與特高壓儲能案場開發。同時，攜手日本合作夥伴GREEN ENERGY，規劃於2027年前開發20座高壓及二座特高壓儲能案場，目標將日本整體儲能規模提升至262MW。