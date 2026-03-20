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LINE Pay 2026年交易量拚兆元

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣行動支付龍頭LINE Pay（7722）昨（19）日召開法說會，董事長丁雄注表示，看好今年交易量、用戶數與支付據點等三大營運關鍵數字都將向上，帶動營收成長。目標全年交易量突破1.01兆元，年增約16%；全台支付據點預期成長12％、達74萬處；用戶數成長至1,460萬戶、再增近百萬戶。

LINE Pay子公司連加電子支付的LINE Pay Money去年底已上線，用戶迅速成長。LINE Pay也宣布跨境業務計畫，獲得主管機關核准後，將布局新加坡、香港、日本的跨境支付業務。

LINE Pay結算，2025年稅後純益5.07億元，年減21.6％，每股純益7.46元。談到去年獲利衰退，LINE Pay指出，主要是推動策略性投資，電子支付服務開發、IDC建置與營運，以及對國內外市場推廣等重點領域投入，使得整體費用率相對提高。

另外，去年營收下滑，主因第三方代收付業務轉往子公司LINE Pay Money，但核心的手續費收入年增率仍維持20%，成長動能強，業績將逐步回升，對今年營運持樂觀態度。

LINE Pay指出，去年第4季新業務開啟，加上資訊架構建置以大量用戶規格設計，一次性費用較高。但營運穩定後，營收獲利可望從最近兩季的低點回升，營收與淨利將持續成長。

電子支付業務方面，LINE Pay Money除了用戶數突破300萬戶以外，今年元月單月交易量超過48億元，轉帳金額達70億元，儲值金額97億元，單月轉帳與儲值金額居全台電子支付業者之冠。

營收 行動支付 新加坡

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