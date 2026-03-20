台嘉碩強攻衛星業務

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
台嘉碩董事長黃鈺同。聯合報系資料照
台嘉碩董事長黃鈺同。聯合報系資料照

頻率元件廠台嘉碩（3221）昨（19）日召開線上法說會，公司表示，從目前客戶的反饋來看，今、明年在低軌、中軌衛星相關產品出貨量有望大幅成長，加上光通訊相關應用同步看旺，預期2026年營運將優於去年，展望樂觀。

台嘉碩指出，隨著衛星通訊市場日益蓬勃，衛星地面今年底的接收設備數量估計將從去年的1,000萬台，大幅成長五成，該公司可提供SAW、BAW濾波器與高精度石英元件，有望同步受惠。

台嘉碩分析，過去幾年衛星市場所需的元件用量不多，該公司「以時間換取空間」，持續不斷支持客戶，如今總算等到市場開始起飛，因此與客戶關係均相當不錯，進而取得許多量產訂單。

除衛星通訊外，台嘉碩也受惠AI伺服器產業高速成長，目前正鎖定800G光通訊模組與高階差分振盪器的需求，並已成功打入五至六家模組客戶，與二家伺服器客戶供應鏈。

台嘉碩透露，目前旗下出貨主力為400G產品，800G振盪器則已完成設計導入，估計下半年開始量產出貨，成為繼衛星通訊市場外，今年第二個營運成長引擎。

轉投資生技方面，台嘉碩指出，今年生技業務估計將比去年提升二至三倍，目標今年生技業務損益兩平，有助減輕公司包袱，並且在未來逐步貢獻業績。

伺服器 市場 生技

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