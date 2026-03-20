AI帶動記憶體等儲存載具缺貨漲價潮蔓延，開始外溢到同樣用來儲存的光碟產業。光碟片大廠錸德（2349）證實，受惠需求回溫與供給減少，首季報價漲逾10%，下季持續看漲10%至20%。這是光碟市場近十年罕見漲價。

法人看好，不僅錸德享有漲價紅利，另一家光碟大廠中環也將受惠。另外，錸德、中環不僅光碟本業漲價，新事業同步衝鋒，其中，錸德搶攻儲能、中環揮軍記憶體事業，都是目前當紅的領域，帶動營運熱轉。

光碟市場近十年罕見漲價，市場按讚，錸德昨日股價直奔漲停價14.4元收市，上漲1.3元；中環大漲8.64%，收11.95元。

在北美四大雲端服務供應商（CSP）帶頭持續布建AI算力下，AI伺服器龐大需求已造成DRAM與NAND晶片等記憶體供不應求，缺貨漲價態勢持續，進一步造成外溢現象，帶動固態硬碟（SSD）需求與價格走強，就連光碟片產業也吃到相關紅利。

錸德指出，由於硬體價格上漲，部分國際客戶為分散風險或降低成本，也開始回頭採用光碟片，帶動需求意外升溫。此外，長期以來不少同業產能逐步退出，市場供給收斂，進一步造成這次光碟片價格調漲的條件，近期來自國際客戶的訂單明顯增加，採購量持續擴大，2025年底就已開始醞釀漲價，今年首季光碟片報價已成功調漲逾一成，預期下季仍有10%至20%上漲空間。

中環同步衝刺記憶體事業，旗下Verbatim品牌產品陣容包括儲存光碟、隨身碟、記憶卡、硬碟、固態硬碟（SSD）、電腦周邊商品和3D列印線材，中環去年就在COMPUTEX展上發表強調資安的新一代固態硬碟。

錸德集團轉型，布局AI伺服器相關商機。錸德執行長王鼎章先前提到，隨著AI算力需求激增，資料中心對於電力穩定性與散熱效率的要求日益嚴苛，為錸德帶來巨大市場機會。

錸德集團專注於將儲能系統（BESS）與高階UPS電池模組整合至AI資料中心，以及半導體製造產線設備的電力備援方案，協助客戶削峰填谷，確保電力與算力穩定。

錸德也是目前市場上少數具備承接HVDC（高壓直流）供電架構能力的企業之一。隨著超大型資料中心為提升能源效率，逐漸轉向HVDC 架構，錸德在相關技術與案場建置經驗上的領先優勢，將成為爭取國際級AI客戶的重要利器。