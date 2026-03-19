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光鋐、榮創無視大盤拉回 2月雖虧損19日雙雙強勢漲停

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

LED晶粒廠光鋐（4956）與封裝廠榮創（3437）近期因股價波動劇烈，接連遭列注意股票並公告自結損益，儘管兩家公司2月皆交出虧損成績單，但在AI矽光子題材持續發酵帶動下，19日無視台股大盤重挫658.90點、跌幅1.92%的利空，雙雙強勢攻上漲停板。

光鋐2月營收9,525萬元，年減6.19%，歸屬母公司業主淨損434萬元，每股淨損0.04元。雖然光鋐去年第4季曾一度轉盈，單季稅後純益2,305萬元，每股純益0.23元，但今年2月再度陷入虧損。今日光鋐以32.00元開出後，隨即在買盤簇擁下直奔漲停價34.90元，漲幅9.92%。

榮創表現同樣強勢，日前公告1月歸屬母公司業主淨損2,200萬元，每股淨損0.15元。榮創去年全年歸屬母公司業主淨損3.83億元，每股淨損2.65元。今日股價以22.50元平盤開出後，盤中震盪走高，最終鎖住漲停價24.75元，大漲2.25元，漲幅達10.00%。

法人分析，近期LED族群受惠矽光子與Micro LED等新世代顯示技術布局，成為資金避風港。光鋐積極鎖定感測與車用領域，而榮創則在策略布局上尋求突破，儘管短期獲利尚未跟上股價走勢，但在市場預期產業景氣回溫下，股價展現極強韌性。

光鋐 母公司

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