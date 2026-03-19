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增資股上市也不怕！景碩翻紅收383.5元 抽中1張賺23.85萬、報酬率164%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
景碩在辦理增資公開申購時曾吸引逾47.6萬人搶抽，中籤率1.24%，5,950張增資股19日上市。取自景碩科技官網
景碩在辦理增資公開申購時曾吸引逾47.6萬人搶抽，中籤率1.24%，5,950張增資股19日上市。取自景碩科技官網

景碩（3189）在辦理增資公開申購時曾吸引逾47.6萬人搶抽，中籤率1.24%，5,950張增資股19日上市，股價開低走高，盤中一度衝達398元， 終場收在383.5元；若以增資抽籤的承銷價145元計算，抽中1張可賺23.85萬元，報酬率164.48%。

景碩早盤以356元開低，一度下滑至352元，隨後往上拉升翻紅，一度衝達398元，上漲32.5元，寫盤中歷史新高，若是抽中增資股賣在這個價位，可獲利25.3萬元，報酬率174.48%；若是賣在收盤的383.5元，則可獲利23.85萬元。

景碩去年合併營收393.51億元，年增28.87%，創歷史次高；歸屬母公司稅後淨利15.95億元，年增31.64倍，每股純益（EPS）3.51元；毛利率21.13%，營益率6.78%。

景碩公布2月自結合併營收32.04億元，年增9.99%，創同期新高，歸屬母公司稅後淨利3.11億元，年增1.96倍，每股純益0.68元。今年前2月合併營收71.65億元，年增31.01%，創同期新高。

景碩將持續擴充ABF載板產能，規畫一路擴產至2027年，法人看好今年業績將較去年明顯成長雙位數百分比，毛利率有機會逐季提升。

景碩 營收 毛利率 報酬率

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