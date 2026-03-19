快訊

不明無人機闖華府陸軍基地！美國務卿及防長都住那 白宮急商對策

伊朗戰火延燒足球隊！伊朗還能參加世界盃嗎？

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

聽新聞
0:00 / 0:00

台光電盤中強攻漲停板！法人看「M9世代」戰力分析

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台光電（2383）為全球最大無鹵素銅箔基板（CCL）供應商，19日午盤隨即強攻漲停板2,970元，表現強勢。近期投信法人連續買超，推升股價再創新高，籌碼面亦具支撐力道。

法人分析，隨著Google於2025年11月推出Gemini 3.0，引爆AI運算新一輪競爭，憑藉強大推理與長文本處理能力震撼市場，也突顯自研ASIC架構的TPU在成本與效能上的優勢。

根據市場估算，同規模算力中心採用Google TPU系統，建置成本較傳統方案低40%至50%，帶動CSP大廠加速導入自研晶片。台光電作為TPU基板材料主要供應商，市占率高達70%至80%，隨TPU v7（Ironwood）大規模部署，產品單價與出貨量可望同步攀升。

在技術演進方面，法人指出，為支撐新一代AI算力平台，包括NVIDIA Rubin架構與高階TPU，材料規格正由M7、M8快速升級至M9等級。由於AI叢集運算對高速傳輸與低損耗要求極高，交換器規格亦由400G邁向800G甚至1.6T，帶動高階CCL需求顯著成長。

法人表示，台光電在M8世代已建立領先優勢，M9研發與認證進度亦居業界前段，憑藉低耗損材料技術，維持35%以上高毛利率，展現明顯技術門檻與競爭優勢。

營運表現方面，台光電2月營收年增45%，累計前二月營收210.56億元，年增50.2%。公司同步啟動擴產計畫，包括斥資27.8億元取得觀音廠辦，並於中國昆山與中山新建產線，整體產能預計提升近三成。法人預估，在TPU v7、Rubin平台與1.6T交換器需求帶動下，2026年營收有望突破1,100億元。

隨全球四大CSP持續擴大AI基礎建設投資，帶動材料規格升級趨勢確立，台光電憑藉率先通過M9認證並進入量產的優勢，將掌握技術紅利與定價權，長線成長動能備受市場看好。

材料 基礎建設 法人 台光電

延伸閱讀

智邦強攻光通訊 戰力增

（經濟會員內容不上線） 台達電、景碩 認購火

台光電、日月光 權證四檔靚

ASIC 訂單延續 法人上修這檔 CCL 股獲利預估及目標價

相關新聞

千金股新兵報到！金像電飆漲停1,005元天價 首度躋身千金俱樂部

台股19日重挫，千金股卻是再添新血，金像電（2368）開低走高，盤中急衝上漲停1,005元，創歷史新高價，首度躋身千金俱樂部。

不甩美光重摔！記憶體模組「爆發式 EPS」吸金 威剛、十銓等逆勢突圍

記憶體市場正上演一場「上游震盪、下游噴發」的劇碼。儘管AI浪潮推升HBM需求炸裂，但美光因擴大資本支出導致盤後股價重摔，加上三星工會醞釀5月大罷工，讓產業供給增添核彈級變數。然而，台系模組廠卻憑藉「獲利亮眼」逆勢突圍，威剛（3260）與宜鼎（5289）雙雙繳出「單月賺逾1個股本」的漂亮成績單，帶動模組個股掀起一波強勁的補漲行情。

PCB 股喜迎新千金 伺服板龍頭金像電晉升千元俱樂部

PCB股今日喜迎新千金，伺服板龍頭金像電（2368）19日順利晉升千元俱樂部，盤中攻上漲停1,005元，挹注市值來到5130.82億元的新高，外界認為金像電近年經營穩健獲利也高速成長，進入千元俱樂部實至名歸。

創意董事 台積提名新人選

台積電轉投資ASIC服務商創意（3443）日前公布董事長曾繁城決定不參與5月的董事改選，並於今年股東會後退休，公司上傳最新董事候選人名單，由台積電提名的四位人選中，現任三名董事持續入列，新增台積電研究發展／設計暨技術平台副總魯本忠。

威強電打入記憶體鏈

工業電腦廠威強電（3022）總經理江重良昨（18）日於法說會表示，今年網通業務將爆發成長，醫療則穩定增長，美國投票機新專案預計第2季或第3季開始有明顯動能，加上公司打入記憶體供應鏈，相關專案將於今年開始貢獻，整體營運樂觀。

華碩金雞 台智雲吸睛

華碩（2357）集團旗下小金雞「台智雲」受惠AI智慧城市商機，今年業績看俏。台智雲總經理吳漢章透露，預期今年三大業務都會向上，帶動整體營收年增雙位數百分比；另外，海外布局也會逐步發酵，日本、越南市場貢獻將擴大。至於股票IPO，吳漢章說，規劃今年5月登錄興櫃，年底有機會轉上市櫃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。