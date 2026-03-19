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千金股新兵報到！金像電飆漲停1,005元天價 首度躋身千金俱樂部

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供 尹慧中
金像電廠區外觀。圖／公司提供 尹慧中

台股19日重挫，千金股卻是再添新血，金像電（2368）開低走高，盤中急衝上漲停1,005元，創歷史新高價，首度躋身千金俱樂部。

金像電去年第4季單季淨利約29.3億元，季減約1成，但年增逾158%，因股本變化，單季每股純益約5.8元，為歷年同期最佳；去年營收597.28億元，年增54%；淨利96.06億元，年增81.9%；每股稅後純益（EPS）19.47元；營收及獲利都創新高，董事會通過擬配息10元。

展望未來，金像電看好今年營運可望持續成長，下半年可望優於上半年；另外，外資也看好金像電未來的營運動能，可望受惠供給缺口、材料價格上漲及產品規格升級趨勢，上調金像電目標價至千元以上，其中日系外資目標價調高至1,100元，美系外資則上調至1,060元。

金像電也獲納入台灣50指數成分股，將在3月20日交易結束後生效；台股19日重挫，金像電早盤以908元開低後翻紅，盤中衝達漲停1,005元，上漲88元，寫歷史新高，同時也首度突破千元大關，躋身千金俱樂部。

台股 每股純益 金像電

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