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不甩美光重摔！記憶體模組「爆發式 EPS」吸金 威剛、十銓等逆勢突圍

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
威剛董事長陳立白。記者李孟珊／攝影
威剛董事長陳立白。記者李孟珊／攝影

記憶體市場正上演一場「上游震盪、下游噴發」的劇碼。儘管AI浪潮推升HBM需求炸裂，但美光因擴大資本支出導致盤後股價重摔，加上三星工會醞釀5月大罷工，讓產業供給增添核彈級變數。然而，台系模組廠卻憑藉「獲利亮眼」逆勢突圍，威剛（3260）與宜鼎（5289）雙雙繳出「單月賺逾1個股本」的漂亮成績單，帶動模組個股掀起一波強勁的補漲行情。

今日盤面呈現極端的走勢分歧，資金明顯從上游晶片股轉向獲利紮實的模組廠。南亞科（2408）、華邦電（2344）等晶片大廠受美光回檔拖累，盤中跌幅一度超過3%，反觀模組族群卻是紅光滿面。凌航強勢漲停鎖死，廣穎（4973）、威剛、十銓（4967）紛紛觸及漲停，就連群聯（8299）也力守高檔，顯示在基本面支撐下，模組廠已成為當前盤面避風港。

基本面數據是推升這波股價的核心動能。模組龍頭威剛1月大賺35.17億元，每股純益高達11.09元，不僅1個月就賺進去年近半獲利，更已遠甩2024年全年水準。法人指出，在記憶體價格大漲循環中，威剛手中充裕的低價庫存直接轉化為高毛利，寫下「1季賺贏1年」的驚人紀錄。

獲利爆發潮同樣發生在宜鼎身上，其2月每股純益達16.22元，同樣單月賺逾1股本，而廣穎單月EPS達1.72元，較去年同期由虧轉盈，強勁的財報數據徹底點燃市場熱度。

雖然美光（Micron）因大幅上修資本支出引發投資人對短線現金流的疑慮，導致股價盤後一度重挫逾5%，但對於持有庫存的台廠而言，這反而預示了未來產能競爭的激烈與產品價值的提升。此外，若三星5月真的展開為期18天的罷工，在全球DRAM與NAND Flash供應本就吃緊的當下，恐引發更瘋狂的缺貨漲價效應，進一步推升模組廠的獲利天花板。

法人分析認為，當前記憶體產業正處於「獲利結構優化」的關鍵期。雖然短線累積漲幅較大，如宇瞻（8271）5日飆漲逾四成已遭處置，可能導致波動加劇，但在AI需求持續擴張與供應風險升溫的環境下，具備庫存優勢與高配息能力的模組廠，依然是法人眼中最直接受惠的標的。

廣穎 每股純益 華邦電 威剛 記憶體模組 十銓 美光

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