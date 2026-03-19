PCB 股喜迎新千金 伺服板龍頭金像電晉升千元俱樂部

PCB股今日喜迎新千金，伺服板龍頭金像電（2368）19日順利晉升千元俱樂部，盤中攻上漲停1,005元，挹注市值來到5130.82億元的新高，外界認為金像電近年經營穩健獲利也高速成長，進入千元俱樂部實至名歸。

伺服板龍頭金像電日前公告去年財報，去年每股稅後純益（EPS）衝上19.47元創高，淨利96.06億元，同創新高，超越健鼎（3044）去年EPS的19.45元暫居去年度PCB每股獲利王。

展望未來，金像電先前提到，看好今年營運可望持續成長，力求逐季成長至少到第3季，來自AI應用持續成長，伺服器應用領域仍是關鍵成長引擎，下半年可望優於上半年。

金像電泰國布局有成，日前也代子公司泰國金像公告董事會決議通過銀行聯貸案泰銖32億元聯合授信案，授信期限自簽約日起算3年，得經貸款行同意續展2年。然經泰國金像同意，主辦行得依參貸情況，於20%範圍內，增減總授信額度；額度之分配，由借款人及主辦銀行視聯合授信結果決定之。

伺服板龍頭廠商金像電對2026年營運正向看待，已定下東南亞地區二期擴充計畫，泰國新廠也按計劃預計2026年下半年陸續開出新產能。

除了泰國擴充產能，金像電在台灣也買地擴廠。金像電日前公告，董事會決議斥資16億元，自光碟大廠中環取得桃園中壢土地及建物，將用來擴充產能，以因應AI伺服器／網通客戶需求大增。