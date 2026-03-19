快訊

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

日本寵物超越小孩變成千億產業 保險市場10年內翻3倍

快移除！Chrome擴充功能「百萬人超愛用」 竟變成惡意程式

聽新聞
0:00 / 0:00

PCB 股喜迎新千金 伺服板龍頭金像電晉升千元俱樂部

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供
金像電廠區外觀。圖／公司提供

PCB股今日喜迎新千金，伺服板龍頭金像電（2368）19日順利晉升千元俱樂部，盤中攻上漲停1,005元，挹注市值來到5130.82億元的新高，外界認為金像電近年經營穩健獲利也高速成長，進入千元俱樂部實至名歸。

伺服板龍頭金像電日前公告去年財報，去年每股稅後純益（EPS）衝上19.47元創高，淨利96.06億元，同創新高，超越健鼎（3044）去年EPS的19.45元暫居去年度PCB每股獲利王。

展望未來，金像電先前提到，看好今年營運可望持續成長，力求逐季成長至少到第3季，來自AI應用持續成長，伺服器應用領域仍是關鍵成長引擎，下半年可望優於上半年。

金像電泰國布局有成，日前也代子公司泰國金像公告董事會決議通過銀行聯貸案泰銖32億元聯合授信案，授信期限自簽約日起算3年，得經貸款行同意續展2年。然經泰國金像同意，主辦行得依參貸情況，於20%範圍內，增減總授信額度；額度之分配，由借款人及主辦銀行視聯合授信結果決定之。

伺服板龍頭廠商金像電對2026年營運正向看待，已定下東南亞地區二期擴充計畫，泰國新廠也按計劃預計2026年下半年陸續開出新產能。

除了泰國擴充產能，金像電在台灣也買地擴廠。金像電日前公告，董事會決議斥資16億元，自光碟大廠中環取得桃園中壢土地及建物，將用來擴充產能，以因應AI伺服器／網通客戶需求大增。

東南亞 健鼎 泰國

延伸閱讀

ASIC 訂單延續 法人上修這檔 CCL 股獲利預估及目標價

12檔天價股狂飆！千金股撐起7成漲點 信驊點火 AI 2.0資金大轉向

股王信驊再創新天價！股后穎崴同步登峰 千金股人氣旺

衛司特2026年獲利拚新高

相關新聞

千金股新兵報到！金像電飆漲停1,005元天價 首度躋身千金俱樂部

台股19日重挫，千金股卻是再添新血，金像電（2368）開低走高，盤中急衝上漲停1,005元，創歷史新高價，首度躋身千金俱樂部。

不甩美光重摔！記憶體模組「爆發式 EPS」吸金 威剛、十銓等逆勢突圍

記憶體市場正上演一場「上游震盪、下游噴發」的劇碼。儘管AI浪潮推升HBM需求炸裂，但美光因擴大資本支出導致盤後股價重摔，加上三星工會醞釀5月大罷工，讓產業供給增添核彈級變數。然而，台系模組廠卻憑藉「獲利亮眼」逆勢突圍，威剛（3260）與宜鼎（5289）雙雙繳出「單月賺逾1個股本」的漂亮成績單，帶動模組個股掀起一波強勁的補漲行情。

PCB 股喜迎新千金 伺服板龍頭金像電晉升千元俱樂部

PCB股今日喜迎新千金，伺服板龍頭金像電（2368）19日順利晉升千元俱樂部，盤中攻上漲停1,005元，挹注市值來到5130.82億元的新高，外界認為金像電近年經營穩健獲利也高速成長，進入千元俱樂部實至名歸。

創意董事 台積提名新人選

台積電轉投資ASIC服務商創意（3443）日前公布董事長曾繁城決定不參與5月的董事改選，並於今年股東會後退休，公司上傳最新董事候選人名單，由台積電提名的四位人選中，現任三名董事持續入列，新增台積電研究發展／設計暨技術平台副總魯本忠。

威強電打入記憶體鏈

工業電腦廠威強電（3022）總經理江重良昨（18）日於法說會表示，今年網通業務將爆發成長，醫療則穩定增長，美國投票機新專案預計第2季或第3季開始有明顯動能，加上公司打入記憶體供應鏈，相關專案將於今年開始貢獻，整體營運樂觀。

華碩金雞 台智雲吸睛

華碩（2357）集團旗下小金雞「台智雲」受惠AI智慧城市商機，今年業績看俏。台智雲總經理吳漢章透露，預期今年三大業務都會向上，帶動整體營收年增雙位數百分比；另外，海外布局也會逐步發酵，日本、越南市場貢獻將擴大。至於股票IPO，吳漢章說，規劃今年5月登錄興櫃，年底有機會轉上市櫃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。