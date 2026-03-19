智邦強攻光通訊 戰力增

網通大廠智邦（2345）近期推出搭載博通Tomahawk 6的CPO交換器，強打光通訊領域的光學波長交換機（OWS），前進全球最大的光通訊展OFC 2026，大秀技術實力。

智邦受惠大客戶宣布「AI帶動，成長將超乎預期」的利多激勵，加上新產品加入，壯大AIDC戰力，推升營運成長，昨（18）日股價強勢登漲停，上漲145元，收1,600元，再創新高。

近年AI應用帶動AIDC需求，推動伺服器從Scale Up（垂直擴展）的機櫃內高速連結，到橫跨伺服器Scale Out（水平擴展）的平行運算，就是「光通訊」需求，輝達更提出Scale Across，是跨城市、跨國家的資料中心間串聯。

博通近期宣布Tomahawk 6系列交換器晶片量產出貨，智邦同步推出搭載相關產品的102.4T CPO乙太網路交換器。

Tomahawk 6具備102.4Tbps的交換容量，比上一代Tomahawk 5效能翻倍，是全球最強大的乙太網路交換器，採用台積電3奈米製程，為下一代AI網路Scale Out（水平擴展）及Scale Up（垂直擴展）打造。

此產品也加速推動大型雲端服務供應商（CSP）採用資料中心交換器從400G、800G，加速邁向1.6T的新規格。

智邦攜手旗下Edgecore Networks，前進OFC 2026，強打102.4T CPO交換機，將展示由NTT集團旗下NTT Innovative devices研發的102.4T乙太網路交換器與共封光學（CPO）技術，以及光學波長交換機（OWS）。

近年智邦轉投資創新光學技術公司，日前法說會透露，布局OWS（光波長交換）與WSS（波長選擇交換）兩項關鍵技術，深耕高速光通訊技術。

法人認為，智邦除資料中心用交換器、AI加速器模組持續升級放大出貨量以外，OWS、WSS以及機櫃及整合能力，將是推升未來營運成長的關鍵。