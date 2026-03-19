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意騰第1季業績挑戰新高
意騰-KY（7749）去年營收、獲利雙創新高，對今年營收成長樂觀看待，估計本季有望優於去年同期與去年第4季。法人看好，意騰本季營收有機會再創單季新高。
意騰去年營收15.91億元，年增85.2％；毛利率76.1％，年減9.9個百分點；獲利5.18億元，年增94.8％，每股純益11.77元。
意騰去年整體表現亮眼，主要是市占率顯著提升，其中，遊戲機應用隨著客戶端產品熱賣，帶來強勁出貨動能。
筆電、手機、耳機及聲學周邊裝置等方面，則受惠於終端需求成長與新產品導入，手機相關業務成長幅度高達1.4倍，耳機及聲學周邊裝置應用成長約六成，筆電應用約成長五成。
意騰今年前二月合併營收3.47億元，年增56.1％。
展望今年，公司對整體營收成長態勢樂觀看待，並評估季度營收變化與2025年類似，除了第4季受淡季效應影響微幅下滑外，其他季度應會呈現逐季成長態勢。
意騰同時具備AI智財授權與邊緣ASIC的雙引擎商業模式，該公司表示，今年銷售產品組合可能與去年類似，硬體相關占比上升。
根據目前客戶訂單能見度，預期ASIC出貨會再提升數個百分點。新市場發展策略方面，意騰提到有三大領域，分別是智慧眼鏡、車用與機器人。
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