快訊

Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

聽新聞
0:00 / 0:00

意騰第1季業績挑戰新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

意騰-KY（7749）去年營收、獲利雙創新高，對今年營收成長樂觀看待，估計本季有望優於去年同期與去年第4季。法人看好，意騰本季營收有機會再創單季新高。

意騰去年營收15.91億元，年增85.2％；毛利率76.1％，年減9.9個百分點；獲利5.18億元，年增94.8％，每股純益11.77元。

意騰去年整體表現亮眼，主要是市占率顯著提升，其中，遊戲機應用隨著客戶端產品熱賣，帶來強勁出貨動能。

筆電、手機、耳機及聲學周邊裝置等方面，則受惠於終端需求成長與新產品導入，手機相關業務成長幅度高達1.4倍，耳機及聲學周邊裝置應用成長約六成，筆電應用約成長五成。

意騰今年前二月合併營收3.47億元，年增56.1％。

展望今年，公司對整體營收成長態勢樂觀看待，並評估季度營收變化與2025年類似，除了第4季受淡季效應影響微幅下滑外，其他季度應會呈現逐季成長態勢。

意騰同時具備AI智財授權與邊緣ASIC的雙引擎商業模式，該公司表示，今年銷售產品組合可能與去年類似，硬體相關占比上升。

根據目前客戶訂單能見度，預期ASIC出貨會再提升數個百分點。新市場發展策略方面，意騰提到有三大領域，分別是智慧眼鏡、車用與機器人。

營收 智慧眼鏡 耳機

延伸閱讀

意騰去年獲利大增 對今年營運動能保持樂觀

衛司特2026年獲利拚新高

崇越射四箭 業績拚創高

和椿2026年營收挑戰新高

相關新聞

創意董事 台積提名新人選

台積電轉投資ASIC服務商創意（3443）日前公布董事長曾繁城決定不參與5月的董事改選，並於今年股東會後退休，公司上傳最新董事候選人名單，由台積電提名的四位人選中，現任三名董事持續入列，新增台積電研究發展／設計暨技術平台副總魯本忠。

威強電打入記憶體鏈

工業電腦廠威強電（3022）總經理江重良昨（18）日於法說會表示，今年網通業務將爆發成長，醫療則穩定增長，美國投票機新專案預計第2季或第3季開始有明顯動能，加上公司打入記憶體供應鏈，相關專案將於今年開始貢獻，整體營運樂觀。

華碩金雞 台智雲吸睛

華碩（2357）集團旗下小金雞「台智雲」受惠AI智慧城市商機，今年業績看俏。台智雲總經理吳漢章透露，預期今年三大業務都會向上，帶動整體營收年增雙位數百分比；另外，海外布局也會逐步發酵，日本、越南市場貢獻將擴大。至於股票IPO，吳漢章說，規劃今年5月登錄興櫃，年底有機會轉上市櫃。

光寶攜雲達 衝刺 AI 商機

光寶（2301）參與輝達GTC 2026展會，並攜手廣達集團旗下雲達，共同實機展示輝達最新Vera Rubin NVL72的AI機架式平台，衝刺AI商機。

意騰第1季業績挑戰新高

意騰-KY（7749）去年營收、獲利雙創新高，對今年營收成長樂觀看待，估計本季有望優於去年同期與去年第4季。法人看好，意騰本季營收有機會再創單季新高。

聯穎1月每股賺0.08元

聯穎（3550）遭列注意股票，昨（18）日應主管機關要求，公告自結元月稅後純益800萬元，年增135%，每股純益0.08元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。