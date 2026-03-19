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光寶攜雲達 衝刺 AI 商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

光寶（2301）參與輝達GTC 2026展會，並攜手廣達集團旗下雲達，共同實機展示輝達最新Vera Rubin NVL72的AI機架式平台，衝刺AI商機。

光寶表示，針對AI運算過程中常見的瞬間高負載與用電波動，該公司的電源系統可穩定調節電流輸入，確保AI伺服器在高強度運作下依然維持可靠表現。

光寶指出，透過三相交流輸入與智慧化負載分配設計，電力可自動平均分攤，不僅提升整體供電穩定度，也有助於降低能耗與發熱風險，結合雲達在輝達AI伺服器與系統整合上的經驗，該公司的高電源密度解決方案為客戶打造更具效率與彈性的AI基礎設施，加速從訓練到推理的部署進程。

展望未來，光寶總經理邱森彬曾表示，受中東戰事及記憶體缺貨漲價等因素干擾，預期上半年消費性電子及資通訊產品將受影響，惟AI基礎建設是剛性需求，雲端大客戶已確認未來18個月的訂單，加上110kW新品預計第2季底推出，下半年隨AI新品量價齊揚，看好今年成長態勢不變。

邱森彬認為，隨著輝達持續推進新一代AI平台，AI資料中心對電源功率密度、效率與穩定度的要求大幅提升，因此，電源不再只是單一元件，而是影響整體系統效能與可靠度的關鍵。

雲端 基礎建設 基礎設施

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