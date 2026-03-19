光寶攜雲達 衝刺 AI 商機

台積電轉投資ASIC服務商創意（3443）日前公布董事長曾繁城決定不參與5月的董事改選，並於今年股東會後退休，公司上傳最新董事候選人名單，由台積電提名的四位人選中，現任三名董事持續入列，新增台積電研究發展／設計暨技術平台副總魯本忠。

2026-03-19 00:30