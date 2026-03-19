創意董事 台積提名新人選

台積電轉投資ASIC服務商創意（3443）日前公布董事長曾繁城決定不參與5月的董事改選，並於今年股東會後退休，公司上傳最新董事候選人名單，由台積電提名的四位人選中，現任三名董事持續入列，新增台積電研究發展／設計暨技術平台副總魯本忠。

創意將於5月21日舉行股東常會，全面改選九席董事（含五名獨董）。據了解，曾繁城於退休之後將繼續擔任創意的顧問，外界關注該公司後續董座接棒人選。

台積電掌握創意四席董事，除了曾繁城之外，其他三名董事代表人為創意副董事長張麗絲、創意總經理戴尚義，以及台積電資深副總暨財務長黃仁昭。

另外，創意現任四位獨董為清大科管院顧問暨榮譽講座教授金聯舫、前安泰銀行董事長丁予康、和通創投集團董事長暨執行長黃翠慧，以及台大國際企業系名譽教授陳厚銘，都繼續列名其新一屆獨董候選人，另一名新增候選人為台大法學院副教授陳肇鴻。