華碩金雞 台智雲吸睛

華碩（2357）集團旗下小金雞「台智雲」受惠AI智慧城市商機，今年業績看俏。台智雲總經理吳漢章透露，預期今年三大業務都會向上，帶動整體營收年增雙位數百分比；另外，海外布局也會逐步發酵，日本、越南市場貢獻將擴大。至於股票IPO，吳漢章說，規劃今年5月登錄興櫃，年底有機會轉上市櫃。

台智雲2025年營收約30億元，年比呈現倍數增長，獲利約1.3億元。展望2026年，台智雲預計營收年增雙位數百分比是基本盤，有很大機會呈現高增長，獲利同步走高。

吳漢章指出，今年主要成長動能來自台灣市場，三大業務中，顧問服務、AI基建及算力調度皆會成長，目前台智雲有八成業績來自基建需求，也是目前主要成長動能，後續看好顧問服務及算力調度比重將拉升。

海外布局方面，台智雲目前主要布局日本及越南市場，其中，日本需求來自企業端，越南則為政府單位，兩大市場今年對台智雲業績將有一定貢獻。吳漢章看好在地緣政治下，歐洲國家想建立主權AI，公司已在規劃如何切入歐洲相關商機。

吳漢章表示，預計到今年底，台智雲來自海外市場營收比重有機會超過10%，而台智雲已定下三年計畫，海外市場將是成長重點，目標2028年台灣及海外市場營收比重各半。

近年來，台智雲參與台灣多座AI超級運算中心與算力平台的建置與營運，並與台南市政府合作推動AI城市示範計畫；透過持續累積的落地成果，逐步建立從算力底座到城市治理應用的完整經驗，在AI City整城輸出至國際市場的布局上扮演關鍵角色。

在主權算力層，台智雲以AI Foundry超算能力為核心，展示AI算力基礎建設與算力租用服務，整合高效AI伺服器、超級運算資源與算力調度平台，建置在地部署所需的AI算力環境，滿足交通、能源、公共安全與治理等多元需求。