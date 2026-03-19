工業電腦廠威強電（3022）總經理江重良昨（18）日於法說會表示，今年網通業務將爆發成長，醫療則穩定增長，美國投票機新專案預計第2季或第3季開始有明顯動能，加上公司打入記憶體供應鏈，相關專案將於今年開始貢獻，整體營運樂觀。

法人看好，威強電今年營收將年增雙位數百分比，獲利成長幅度優於業績。威強電昨天股價漲0.3元、收62.3元。

針對邊緣運算領域布局，江重良指出，近年半導體產業持續擴產，記憶體擴產需求湧現，威強電掌握到兩個較大商機。首先，威強電本來就有布局固態硬碟測試儀器主板業務，為PCle Gen 6 固態硬碟（SSD）測試平台，支援半導體設備廠商的品質驗證要求，相關訂單將於今年下半年貢獻營收。其次是記憶體設備廠虛擬化商機，威強電以iVEC平台整合半導體製程設備的運算資源，提升設備產能利用率，已打入一階（Tier 1）記憶體設備廠供應鏈，該訂單也將是今年成長動能之一。

威強電看好今年網通產業成長動能，尤其網通既有專案新舊轉換完成，加上影音串流新案第2季放量出貨，以及德國鐵路交通專案下半年加入貢獻，今年展現爆發力，可望成為最強產品線。

最大宗的醫療業務今年預估穩定成長，並陸續有新專案進入驗證階段，可望挹注後續動能；ODM業務中，今年美國投票機大單也有新專案，預計第2季或第3季開始有明顯動能。

談到如何因應記憶體價格飆漲，威強電指出，與網通大客戶已取得默契，在取得客戶同意下才會進行記憶體掃貨，價格另計；邊緣運算業務則每季檢討並進行調漲價格事宜。