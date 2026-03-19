快訊

Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

聽新聞
0:00 / 0:00

威強電打入記憶體鏈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
威強電。記者吳凱中／攝影
威強電。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠威強電（3022）總經理江重良昨（18）日於法說會表示，今年網通業務將爆發成長，醫療則穩定增長，美國投票機新專案預計第2季或第3季開始有明顯動能，加上公司打入記憶體供應鏈，相關專案將於今年開始貢獻，整體營運樂觀。

法人看好，威強電今年營收將年增雙位數百分比，獲利成長幅度優於業績。威強電昨天股價漲0.3元、收62.3元。

針對邊緣運算領域布局，江重良指出，近年半導體產業持續擴產，記憶體擴產需求湧現，威強電掌握到兩個較大商機。首先，威強電本來就有布局固態硬碟測試儀器主板業務，為PCle Gen 6 固態硬碟（SSD）測試平台，支援半導體設備廠商的品質驗證要求，相關訂單將於今年下半年貢獻營收。其次是記憶體設備廠虛擬化商機，威強電以iVEC平台整合半導體製程設備的運算資源，提升設備產能利用率，已打入一階（Tier 1）記憶體設備廠供應鏈，該訂單也將是今年成長動能之一。

威強電看好今年網通產業成長動能，尤其網通既有專案新舊轉換完成，加上影音串流新案第2季放量出貨，以及德國鐵路交通專案下半年加入貢獻，今年展現爆發力，可望成為最強產品線。

最大宗的醫療業務今年預估穩定成長，並陸續有新專案進入驗證階段，可望挹注後續動能；ODM業務中，今年美國投票機大單也有新專案，預計第2季或第3季開始有明顯動能。

談到如何因應記憶體價格飆漲，威強電指出，與網通大客戶已取得默契，在取得客戶同意下才會進行記憶體掃貨，價格另計；邊緣運算業務則每季檢討並進行調漲價格事宜。

固態硬碟 產能利用率 威強電

延伸閱讀

金像電 權證押注長天期

儒鴻法說會／美伊戰火燒到成衣鏈！總座揭原料漲價壓力 轉單效應浮現

崇越去年EPS 21.81元創高 AI與先進封裝帶動營收衝675.8億元

三大亮點族群資金青睞 南亞科、力積電、旺宏等可留意

相關新聞

創意董事 台積提名新人選

台積電轉投資ASIC服務商創意（3443）日前公布董事長曾繁城決定不參與5月的董事改選，並於今年股東會後退休，公司上傳最新董事候選人名單，由台積電提名的四位人選中，現任三名董事持續入列，新增台積電研究發展／設計暨技術平台副總魯本忠。

威強電打入記憶體鏈

工業電腦廠威強電（3022）總經理江重良昨（18）日於法說會表示，今年網通業務將爆發成長，醫療則穩定增長，美國投票機新專案預計第2季或第3季開始有明顯動能，加上公司打入記憶體供應鏈，相關專案將於今年開始貢獻，整體營運樂觀。

華碩金雞 台智雲吸睛

華碩（2357）集團旗下小金雞「台智雲」受惠AI智慧城市商機，今年業績看俏。台智雲總經理吳漢章透露，預期今年三大業務都會向上，帶動整體營收年增雙位數百分比；另外，海外布局也會逐步發酵，日本、越南市場貢獻將擴大。至於股票IPO，吳漢章說，規劃今年5月登錄興櫃，年底有機會轉上市櫃。

光寶攜雲達 衝刺 AI 商機

光寶（2301）參與輝達GTC 2026展會，並攜手廣達集團旗下雲達，共同實機展示輝達最新Vera Rubin NVL72的AI機架式平台，衝刺AI商機。

意騰第1季業績挑戰新高

意騰-KY（7749）去年營收、獲利雙創新高，對今年營收成長樂觀看待，估計本季有望優於去年同期與去年第4季。法人看好，意騰本季營收有機會再創單季新高。

聯穎1月每股賺0.08元

聯穎（3550）遭列注意股票，昨（18）日應主管機關要求，公告自結元月稅後純益800萬元，年增135%，每股純益0.08元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。