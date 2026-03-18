美光續漲點火 記憶體股3檔盤中漲停、威剛宜鼎開盤先鎖

美國記憶體大廠美光股價再漲4.5%，市場提前反映財報與AI帶動HBM需求續強；此外，美光本周也宣布將在台灣銅鑼新址興建第二座製造設施，擴充先進DRAM與HBM供應。在國際記憶體多頭氣氛延續下，台股記憶體族群今18日持續火燙，但資金明顯聚焦模組股，並非所有個股都同步鎖住漲停。

威剛（3260）與宜鼎（5289）今天開盤即跳空漲停。威剛股價續噴，主因昨公布1月自結獲利大爆發，單月營收84.12億元創高，歸屬母公司淨利35.17億元、年增3,516倍，每股純益11.09元，反映缺貨與漲價環境下的低價庫存紅利持續發酵。

宜鼎方面，帶動買盤的關鍵則是前一日公告的2月自結數。公司2月營收41.79億元、年增403%，歸屬母公司業主淨利15.61億元、年增1,332%，單月每股純益16.22元，不僅超越去年第4季整季獲利，也已高於2024年全年EPS，顯示在出貨量增加與售價上揚帶動下，獲利彈升速度更快，成為今天股價開盤即亮燈的重要催化劑。

除威剛、宜鼎開盤即跳空鎖住漲停外，宇瞻（8271）旺宏（2337）以及晶豪科（3006）也同步攻上漲停。相較之下，群聯（8299）上漲3.34%，南亞科（2408）上漲2.39%，華邦電（2344）上漲1.62%，雖維持紅盤但漲幅相對溫和。