快訊

經典賽／「美國隊長」賈吉11支2吞6K！球迷怒斥：大賽總是很爛

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

意騰去年獲利大增 對今年營運動能保持樂觀

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

意騰-KY（7749）去年獲利大增，該公司對今年營運動能保持樂觀。

意騰去年營收達15.91億元，年增85.2%，獲利為5.18億元，年增94.8%，每股稅後純益為11.77元。

意騰去年表現優於市場預期，主要受惠於AI聲學技術導入擴大與多項產品線放量。

展望2026年，公司對整體營運動能保持樂觀，評估季度營收變化將與2025年類似，預估除了第4季將受淡旺季變化影響而微幅下滑外，其他季度表現將呈現逐季成長態勢。

法人認為，隨著應用於遊戲機的產品進入放量階段、手機滲透率提升，以及筆電客戶導入擴大，意騰第1季營運表現可望延續成長趨勢，並有機會再次創下單季營收歷史高點，全年營收及獲利表現可期。

意騰指出，隨Meta等科技大廠積極布局AI智慧眼鏡產品，智慧眼鏡已逐步成為人機互動的重要裝置。業界普遍認為，在捷運、街道及商場等吵雜環境中使用智慧眼鏡，語音辨識易受周遭環境的聲音干擾，並伴隨誤喚醒與收音對象混淆等問題，使互動穩定性成為AI智慧眼鏡普及的關鍵。蘋果亦於近期透過高價收購AI新創公司，強化在智慧眼鏡語音互動的布局，凸顯語音互動穩定的重要性。該公司已針對相關應用場景痛點提供解決方案，隨AI智慧眼鏡逐漸普及，已具備處理語音互動能力，有望在新一波人機互動應用中扮演關鍵角色，受惠於相關趨勢，帶動中長期成長動能。

營收 語音 智慧眼鏡

延伸閱讀

櫻花集團跨越百億營收里程碑 宣布發放5,000萬特別獎金

崇越去年EPS 21.81元創高 AI與先進封裝帶動營收衝675.8億元

主力客戶國內外同步擴建 崇越今年營收和獲利再戰新高

崇越今年營運再拚新高 全球布局、新品擴大多元動能

相關新聞

美光續漲點火 記憶體股3檔盤中漲停、威剛宜鼎開盤先鎖

美國記憶體大廠美光股價再漲4.5%，市場提前反映財報與AI帶動HBM需求續強；此外，美光本周也宣布將在台灣銅鑼新址興建第二座製造設施，擴充先進DRAM與HBM供應。在國際記憶體多頭氣氛延續下，台股記憶體族群今18日持續火燙，但資金明顯聚焦模組股，並非所有個股都同步鎖住漲停。

黃仁勳喊營收翻倍至1兆美元 台積電力守1,900元

輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC 2026」16日登場，執行長黃仁勳更新2027年的營收預期，表示2027年Blackwell與Vera Rubin這兩大平台帶來的營收將較2026年翻倍至1兆美元，台積電（2330）生意也將跟著旺。另外輝達也與台積電合作開發全球首款CPO（共同封裝光學）Spectrum X 晶片，宣布第一款CPO交換器正式量產。台積電18日力拚收復月線，盤中於1,900元附近震盪。

神基1月EPS 0.53元 強固電腦動能強

強固電腦大廠神基（3005）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（17）日應主管機關要求，公布自結元月稅前盈餘4.26億元，年增14.92%；歸屬母公司業主淨利3.27億元，年增12.04%，每股純益0.53元。

台達電 GTC大秀肌肉

輝達年度盛會「GTC 2026」16日起登場，電源供應器龍頭台達電（2308）前進加州聖荷西參展，並發表專為下世代AI工廠打造的800V直流電力架構，涵蓋高效電源、尖端液冷散熱及微電網解決方案，大咬輝達新世代AI平台商機。

TPK 2025年EPS 2.71元

觸控面板廠宸鴻TPK-KY（3673）昨（17）日召開線上法說會，公布去年稅後純益11.03億元，年增133.2%，每股純益2.71元。

貿聯推兩大傳輸方案

貿聯-KY（3665）前進輝達年度盛會「GTC 2026」，並推出大電流傳輸方案，以及高速資料傳輸方案，以提升今年營運績效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。