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意騰去年獲利大增 對今年營運動能保持樂觀
意騰-KY（7749）去年獲利大增，該公司對今年營運動能保持樂觀。
意騰去年營收達15.91億元，年增85.2%，獲利為5.18億元，年增94.8%，每股稅後純益為11.77元。
意騰去年表現優於市場預期，主要受惠於AI聲學技術導入擴大與多項產品線放量。
展望2026年，公司對整體營運動能保持樂觀，評估季度營收變化將與2025年類似，預估除了第4季將受淡旺季變化影響而微幅下滑外，其他季度表現將呈現逐季成長態勢。
法人認為，隨著應用於遊戲機的產品進入放量階段、手機滲透率提升，以及筆電客戶導入擴大，意騰第1季營運表現可望延續成長趨勢，並有機會再次創下單季營收歷史高點，全年營收及獲利表現可期。
意騰指出，隨Meta等科技大廠積極布局AI智慧眼鏡產品，智慧眼鏡已逐步成為人機互動的重要裝置。業界普遍認為，在捷運、街道及商場等吵雜環境中使用智慧眼鏡，語音辨識易受周遭環境的聲音干擾，並伴隨誤喚醒與收音對象混淆等問題，使互動穩定性成為AI智慧眼鏡普及的關鍵。蘋果亦於近期透過高價收購AI新創公司，強化在智慧眼鏡語音互動的布局，凸顯語音互動穩定的重要性。該公司已針對相關應用場景痛點提供解決方案，隨AI智慧眼鏡逐漸普及，已具備處理語音互動能力，有望在新一波人機互動應用中扮演關鍵角色，受惠於相關趨勢，帶動中長期成長動能。
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