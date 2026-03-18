意騰去年獲利大增 對今年營運動能保持樂觀

美國記憶體大廠美光股價再漲4.5%，市場提前反映財報與AI帶動HBM需求續強；此外，美光本周也宣布將在台灣銅鑼新址興建第二座製造設施，擴充先進DRAM與HBM供應。在國際記憶體多頭氣氛延續下，台股記憶體族群今18日持續火燙，但資金明顯聚焦模組股，並非所有個股都同步鎖住漲停。

2026-03-18 11:35