黃仁勳喊營收翻倍至1兆美元 台積電力守1,900元

輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC 2026」16日登場，執行長黃仁勳更新2027年的營收預期，表示2027年Blackwell與Vera Rubin這兩大平台帶來的營收將較2026年翻倍至1兆美元，台積電（2330）生意也將跟著旺。另外輝達也與台積電合作開發全球首款CPO（共同封裝光學）Spectrum X 晶片，宣布第一款CPO交換器正式量產。台積電18日力拚收復月線，盤中於1,900元附近震盪。

黃仁勳重申先前提出的「AI是五層蛋糕」框架，包括能源、晶片、運算基礎設施、模型及應用，他表示，去年預估BlackWell和Vera Rubin到2026年能帶進5,000億美元營收，「但現在，我見到的是到2027年至少1兆美元營收」。因AI產業已從過去的模型訓練階段，正式跨入「推理」與「代理AI」時代，帶動全球對算力需求快速攀升，推理需求在過去兩年間暴增約100萬倍。

法人表示，台積電2奈米、3奈米產能均已售罄，實際需求可能高於供應10%至15%，預期2027年可能大幅上修資本支出，並出現新一波漲價。先進封裝上，即使先前已調高台積電2027年CoWoS產能預估值，仍無法滿足所有客戶需求。

光傳輸部分，黃仁勳指出，和台積電共同開發Spectrum X晶片，將光學元件直接封裝在晶片上，讓電子訊號能直接在矽晶片上轉換為光子。不過，他強調光跟銅傳輸並重，光學傳輸今年先以向外擴展Scale-out為主。

不過台積電今並未出現大幅上漲，盤中上漲逾1%，於1,900元附近震盪，力拚站上月線關卡。