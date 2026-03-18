聽新聞
0:00 / 0:00

凌羣整合人工智慧架構

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

凌羣電腦（2453）參加2026智慧城市展，昨（17）日以「AI總動員」為主題亮相，首度整合實體（Physical）AI服務型機器人與AI Agent智慧電腦人，打造「前端互動、後端決策」即時協作的創新AI架構，讓AI成為進駐場域、參與流程、真正落地運作的智慧夥伴。

凌羣總經理劉瑞隆表示，生成式AI已成為企業新型員工，是能被訓練與管理、能與人類協作的AI勞動力，未來五年內，一個企業如果有80位員工，可能是30多位電腦人，和4、50位真人一起上班，重塑企業的營運模式。

凌羣指出，企業AI已由工具型問答進化為可被派工，並能追溯與治理的「智慧電腦人」，提升企業級應用的可靠性。凌羣推出「智慧電腦人管理架構」，協助企業量化AI員工的產能效率、替代效益與投入成本。攜手HPE以及英業達，整合實體機器人（Ayuda）、智慧電腦人（Syscom Cubi）、大語言模型以及後台主控電腦構成完整生態系。Syscom Cubi扮演「智慧大腦」，負責理解需求與決策推理；Ayuda化身「實體雙手」，即時執行任務。

人工智慧 語言模型

延伸閱讀

凌群電腦智慧城市展秀AI實力 宣告企業電腦人新時代到來

2026智慧城市展 凌羣打造企業電腦人戰略、引領企業營運新世代

HPE打造端到端企業AI解方

高通秀多元AI解方 創造城市智慧未來

相關新聞

台達電 GTC大秀肌肉

輝達年度盛會「GTC 2026」16日起登場，電源供應器龍頭台達電（2308）前進加州聖荷西參展，並發表專為下世代AI工廠打造的800V直流電力架構，涵蓋高效電源、尖端液冷散熱及微電網解決方案，大咬輝達新世代AI平台商機。

神基1月EPS 0.53元 強固電腦動能強

強固電腦大廠神基（3005）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（17）日應主管機關要求，公布自結元月稅前盈餘4.26億元，年增14.92%；歸屬母公司業主淨利3.27億元，年增12.04%，每股純益0.53元。

TPK 2025年EPS 2.71元

觸控面板廠宸鴻TPK-KY（3673）昨（17）日召開線上法說會，公布去年稅後純益11.03億元，年增133.2%，每股純益2.71元。

貿聯推兩大傳輸方案

貿聯-KY（3665）前進輝達年度盛會「GTC 2026」，並推出大電流傳輸方案，以及高速資料傳輸方案，以提升今年營運績效。

華碩、宏碁展示 AI 成果

2026智慧城市展暨淨零城市展昨（17）日登場，雙A華碩（2357）、宏碁搶攻相關商機，華碩集團今年以「AI City」為核心策略，集結各家智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧安防與永續治理等解決方案，宏碁由旗下宏碁智通領軍，展示多項多元支付服務應用與AI創新應用方案。

凌羣整合人工智慧架構

凌羣電腦（2453）參加2026智慧城市展，昨（17）日以「AI總動員」為主題亮相，首度整合實體（Physical）AI服務型機器人與AI Agent智慧電腦人，打造「前端互動、後端決策」即時協作的創新AI架構，讓AI成為進駐場域、參與流程、真正落地運作的智慧夥伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。