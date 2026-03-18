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凌羣整合人工智慧架構
凌羣電腦（2453）參加2026智慧城市展，昨（17）日以「AI總動員」為主題亮相，首度整合實體（Physical）AI服務型機器人與AI Agent智慧電腦人，打造「前端互動、後端決策」即時協作的創新AI架構，讓AI成為進駐場域、參與流程、真正落地運作的智慧夥伴。
凌羣總經理劉瑞隆表示，生成式AI已成為企業新型員工，是能被訓練與管理、能與人類協作的AI勞動力，未來五年內，一個企業如果有80位員工，可能是30多位電腦人，和4、50位真人一起上班，重塑企業的營運模式。
凌羣指出，企業AI已由工具型問答進化為可被派工，並能追溯與治理的「智慧電腦人」，提升企業級應用的可靠性。凌羣推出「智慧電腦人管理架構」，協助企業量化AI員工的產能效率、替代效益與投入成本。攜手HPE以及英業達，整合實體機器人（Ayuda）、智慧電腦人（Syscom Cubi）、大語言模型以及後台主控電腦構成完整生態系。Syscom Cubi扮演「智慧大腦」，負責理解需求與決策推理；Ayuda化身「實體雙手」，即時執行任務。
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