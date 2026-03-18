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華碩、宏碁展示 AI 成果

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

2026智慧城市展暨淨零城市展昨（17）日登場，雙A華碩（2357）、宏碁搶攻相關商機，華碩集團今年以「AI City」為核心策略，集結各家智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧安防與永續治理等解決方案，宏碁由旗下宏碁智通領軍，展示多項多元支付服務應用與AI創新應用方案。

華碩共同執行長暨台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓表示，整合集團資源，攜手鴻海及台灣智慧城市產業聯盟夥伴，共同打造可複製的整城輸出模式，致力透過主權AI，賦能每一座以人為本、更具韌性與效率的AI城市（AI City）。

胡書賓分析，AI City最底層需要算力基礎，主權AI帶動AI伺服器需求，是現階段的商機，可預見的需求則是邊緣AI，比如華碩提供的Mini PC或是與輝達合作的GX10。

宏碁集團旗下宏碁智通參展，以「智慧支付 自在出行」為主題，展示多項多元支付服務應用與AI創新應用方案。現場展出旗下偏鄉運輸支付系統「黃通通YELLOW PASS」、多元支付服務品牌「揪吉嗶嗶JJ-Beep」、及「AI無柵欄停車場方案」等智慧城市解決方案。

華碩 鴻海 宏碁

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