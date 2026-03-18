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崇越射四箭 業績拚創高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

崇越（5434）科技董事長潘重良昨（17）日表示，持續強化全球布局、提升高毛利產品競爭力，布局先進與高機能材料，配合美光等客戶在美國擴大布局，今年營運目標力拚再創新高。

去年AI應用推升先進製程、HBM與先進封裝技術高速成長，矽晶圓、光阻等關鍵材料需求顯著增加，崇越營運表現亮眼，去年淨利創高。展望2026年，崇越提到，持續聚焦AI、車用與資料中心等高成長應用，目標維持雙位數成長、鞏固產業領先地位。

崇越觀察，美國政府政策帶動，半導體產業在當地投資升溫。崇越加速進入美國市場，積極拓展各州據點。崇越集團執行董事李正榮表示，亞利桑那州據點將持續配合主要客戶的先進製程藍圖；德州據點深化與環球晶、恩智浦（NXP）等重要客戶的合作關係；與英特爾、德州儀器等國際半導體大廠洽談合作，拓展更多商機與成長動能。

李正榮指出，美光在愛達荷州興建新一代先進記憶體製造基地，崇越派駐工程師，協助設備裝機與技術支援；今年第4季在博伊西（Boise）設立新據點，就近服務客戶，提升即時技術支援能力。

日本子公司「峻川商事」近年表現亮眼，營收從2022年成立時71.1萬元，強勁成長至2025年的3.4億元。崇越科技首席執行長陳德懿指出，公司策略從初期跟隨大客戶在熊本設據點，轉向更長線的布局，未來以九州為發展中心，深入日本當地半導體產業聚落，連結索尼、鎧俠、三菱電機及美光廣島廠等日系IDM大廠，成為推升日本營運成長的核心引擎。

崇越持續強化供應鏈韌性與永續治理。崇越集團副董事長暨永續長賴杉桂表示，打造供應鏈韌性，深耕半導體與關鍵材料領域，協同供應商夥伴，確保在追求營運績效的同時，符合國際永續治理的高標準。

崇越2025年營收675.8億元，年增18.6%，歸屬母公司淨利41.8億元，年增14.3%，每股純益21.81元，創新高。去年第4季營收173億元，年增8.7%，單季每股純益6.36 元，創單季新高，推升全年獲利表現。

美光 先進製程

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