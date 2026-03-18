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貿聯推兩大傳輸方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）前進輝達年度盛會「GTC 2026」，並推出大電流傳輸方案，以及高速資料傳輸方案，以提升今年營運績效。

貿聯指出，將在今年GTC展示在關鍵電源架構元件開發方面的技術實力，並推出支援Vera Rubin平台的最新解決方案。同時，隨著產業逐步邁向800 VDC電源架構，貿聯亦提供能支援下一代AI資料中心部署的高效電源與互連方案。

例如新世代AI資料中心電源與互連解決方案，貿聯推出的電源連接線組（Power Whip），專為Vera Rubin平台設計的AC電源連接線組，可實現從電網至AI機櫃的電力連接，確保穩定且高效率的電力傳輸。

至於高效能伺服器連接線，則為輝達MGX生態系設計的多款伺服器連接線，可在高資料負載環境下提供高度穩定且可靠的連接效能。

CPO-Ready光學互連解決方案方面，貿聯採用低損耗多芯光纖連接器（包含 VSFF），可支援20芯以上單模光纖，並能在攝氏負20度至70度的環境中穩定運作。此系列方案支援1.6T及更高速的網路架構部署，為AI與高效能運算環境打造具高度可擴展性的網路架構。

貿聯董事長梁華哲之前表示，目前看AI還在加速期，沒有到高原期，算力需求持續增長，今年在高效運算部門持續衝刺下，希望能維持去年業績的成長幅度，再戰新高。

貿聯 輝達 伺服器

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