神基今年元月 EPS 達0.53元

強固電腦大廠神基（3005）因股票達公布注意交易資訊標準，17日公布今年1月簡易財務資訊，歸屬母公司業主淨利達3.27億元，年增12.04%，單月每股純益為0.53元；神基17日股價收在138元，上漲2.5元、漲幅1.85%。

神基今年1月營收31.88億元，年增1.08%；稅前淨利4.26億元，年增14.92%。

展望後市，神基預估，今年首季營收年比有望持平，至於季比則衰退；全年來看，在強固電腦及車用業務增長下，預期年增5-10%。

神基預估今年強固電腦業務將持續成長，有雙位數增長；車用業務神基原先預期2025年業績衰退，惟最後逆勢成長，神基預期，2026年該業務約增長低個位數。

在綜合機構件業務方面，神基董事長黃明漢先前指出，受NB產業整體衰退影響，神基預估，今年綜合機構件業務將高個位數或低雙位數衰退。今年上半年有較大機會衰退，但下半年在主要客戶新機種推出，加上英特爾CPU供應改善下，預期筆電相關業務下半年有機會轉旺。