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崇越去年 EPS 21.81元創高 AI 與先進封裝帶動營收衝675.8億元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
崇越科技董事長潘重良。公司／提供
崇越科技董事長潘重良。公司／提供

半導體與光電關鍵材料整合服務商崇越（5434）受惠AI應用推升先進製程、HBM與先進封裝需求，去年營運續創新高，全年營收達675.8億元，年增18.6%；歸屬母公司業主淨利41.8億元，年增14.3%；每股純益21.81元，首度穩站兩個股本以上，改寫歷史新高。

若以單季來看，崇越2025年第4季營收173億元，年增8.7%；營業淨利10.8億元，年增12.9%，單季營收與獲利同步改寫歷年同期高點。歸屬母公司業主淨利年增32.4%，單季每股純益6.36元，首度突破6元關卡，也為全年獲利續創高添柴火。

崇越指出，去年半導體產業雖面臨地緣政治、匯率波動與關稅等變數干擾，但在AI、高效能運算與先進封裝需求帶動下，矽晶圓、光阻等關鍵材料拉貨動能續強，推升全年營收、營益與獲利全面創高。進入2026年後，成長動能仍延續，1月營收首度站上60億元，2月營收55.2億元、年增13.9%，同步寫下歷年最旺2月紀錄。

展望後市，崇越表示，今年將持續聚焦AI、車用與資料中心等高成長應用，目標維持雙位數成長，並進一步鞏固在半導體材料供應鏈的領先地位。董事長潘重良表示，「我們將持續強化全球布局、提升高毛利主力產品競爭力外，也將積極發展先進與高機能材料，同時整合集團資源，邁向智能化、全球化與永續競爭的新階段」。

在海外布局方面，崇越近年加速擴大美國與日本市場版圖。美國部分，公司正強化亞利桑那、德州等地的在地服務與供應鏈整合能力，並跟進主要客戶先進製程擴產腳步；其中，因應美光於愛達荷州打造新一代先進記憶體製造基地，崇越已派員進駐支援，並規劃於今年第4季在博伊西設立新據點，就近服務客戶。

日本布局方面，崇越旗下峻川商事近年營運快速放大，除深化既有客戶合作，也積極推動台灣製造產品打入日本市場，並著手建立日本在地設備安裝、維修與技術支援體系。首席執行長陳德懿表示，未來將以九州為發展重心，進一步切入索尼、鎧俠、三菱電機及美光廣島廠等日系IDM客戶，擴大日本市場成長動能。

每股純益 日本 先進製程

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