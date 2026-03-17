TPK 財報／2025年全年 EPS 2.71元 毛利率6.3%

TPK-KY（3673）（宸鴻科技）去年全年營收628.4億元，年減8.8%，全年營業毛利率由2024年4.2%成長為6.3%，歸屬於母公司稅後淨利為11億元，年增133.2%，每股純益2.71元。

TPK去年全年營收年減8.8%，主要是智慧型手機產品生命周期結束，且2024年儲能櫃產品營收貢獻未再延續所造成。在產品組合方面，筆記型電腦及大尺寸平板電腦產品（11-16吋）與電子書及平板電腦產品（7-11吋）營收分別占全年營收52%及39%，高於2024年的49%及32%；7吋以下產品因智慧型手機出貨已近尾聲，僅占全年營收0.5%；16吋以上產品營收占比則由2024年7%降為5%。2025年總出貨量約5,000萬件，較前一年減少3.1%。

受產品組合變化及折舊費用減少影響，2025年營業毛利為39.5億元，較前一年度成長36.2%。全年營業毛利率由2024年4.2%成長為6.3%，營業利益達7.3億元，較上一年度營業損失2.5億元大幅成長。2025年業外收益為11.8億元，其中，淨利息收益為6.7億元，外匯收益為4.2億元。2025年歸屬於母公司稅後淨利為11億元，較前一年度成長133.2%，每股純益2.71元。

截至2025年12月31日止，帳上現金及按攤銷後成本衡量之金融資產合計為437.8億元，較2024年季底471.9億元減少，銀行借款由2024年底261.9億元減少為253.4億元。去年第4季資本支出約3.6億元，2025年全年資本支出約為9億元。2025年第4季EBITDA約為10.2億元，合計2025年EBITDA為54.6億元。截至2025年底，呈現淨現金約184.4億元。

TPK去年第4季合併營收144億元，季減10.6%，主要受到平板電腦產品季節性因素及電子書新品拉貨效應趨緩所造成。營業毛利為8.4億元，季減28.4%，年增39.7%；因營運規模縮減，使第4季毛利率由第3季7.3%降為5.8%。

產品組成方面，小尺寸產品（11吋以下）占整體營收比重為43%，但較第3季營收減少17.3%；中尺寸產品（11-16吋）營收季減11.1%，占總營收比重達50%；16吋以上的產品營收占比為3%，營收與第3季相比減少38.2%。

第4季營業毛利率下滑主要因營收下降，使人工成本及折舊攤銷費用占營收比率分別由前季6.5%及2.9%增加為7.1%及3.3%。第4季營業費用為9.4億元較上季新台幣8億元增加，主要是公司於2025年11月宣布間接取得奕力-KY23.83%股權，在第4季認列一次性專案相關費用；營業損失約9,700萬元。

第4季認列淨利息收入為1.4億元及外匯收益約5,800萬元。此外，認列策略性投資收益金額合計約6,400萬元。第4季歸屬於母公司稅後淨利約0.6億元。