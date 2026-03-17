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台積電首度季配息6元除息秒填息 連續21次當日填息
台積電（2330）17日首度除息季配息6元開盤秒填息，為連續21次當日填息。下次除息季配息續為6元。
台積電已在去年11月11日召開董事會拍板2025 年第3季現金股息6元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23 日，除息交易日則為今日，首度挑戰季配息除息6元。
台積電董事會2月也已拍板2025年第4季股利政策，核准每股配發新台幣6.0元現金股利，與第3季持平，連續兩季維持高息水準。該次除息交易日訂於 2026年6月11日。
台積電季配息穩步拉升，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收獲利提升，估2026年可望如預期自24元起跳，甚至隨現金流充沛仍可望再拉升。
先前台積電股東關注後續配息比率拉升，盼望公司替股東加薪。台積電財務長黃仁昭已在股東會上回說，台積季配息希望穩健拉升，配發率不是用EPS去計算而是用現金流去計算，目前是現金流七成配發，後續希望穩定持續拉升。
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