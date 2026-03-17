黃仁勳一句話 一票網通股衝漲停還可買？分析師這麼說…

輝達（NVIDIA）年度盛會 GTC 登場，執行長黃仁勳在演講中首度提出太空資料中心計畫，17日一票網通股飆到漲停表態，分析師坦言，網通股上漲行情不是夢，主要是因網通股的基期太低，今天是第一次因黃仁勳加持出現族群大漲，後續行情還可期，有幾檔純網通股更值得關注。

輝達執行長黃仁勳在美國加州聖荷西舉行的GTC開發者大會主題演講中，闡述AI產業進入新階段的發展方向，並公布在推論晶片、AI代理與企業平台等領域的最新布局，其中一個亮點是輝達把目光延伸到太空資料中心。

黃仁勳表示，輝達已在衛星領域布局，未來更將與夥伴推動 Vera Rubin Space One，把 AI 資料中心概念延伸到太空；顯示出輝達已不只停留在陸地資料中心；黃仁勳透露，正與合作夥伴開發名為VeraRubin Space-1的新電腦，將前往太空，開啟太空資料中心的時代。

黃仁勳首度提出太空資料中心計畫，台股網通股強漲表態，仲琦（2419）、兆赫（2485）、統新（6426）、台揚（2314）、兆勁（2444）、正文（4906）衝上漲停，明泰（3380）盤中漲幅逾4%，智邦（2345）漲幅逾5%；網通股在黃仁勳加持下大漲，分析師認為後續行情不是夢。

證券分析師張陳浩表示，黃仁勳在GTC大會前就先端出「五層蛋糕」，主要是講整個 AI 產業從底到頂的五個層次，包括能源 → 晶片 → 基礎設施 → 模型 → 應用；「五層蛋糕」相關產業成為今日台股的強勢股，尤其是黃仁勳在GTC演講中首度宣布的太空資料中心計畫，這個全新亮點，激勵台股純網通股噴出大漲。

張陳浩表示，網通股的基期太低，除兆赫因低軌道系統有過表現之外，網通股幾乎全部沒動，今日是網通股第一次因黃仁勳所提出的新亮點出現族群性上漲，看好後續還有行情可期，他進一步指出，明泰具有低軌衛星與資料中心雙重題材，另外，正文、兆赫、仲琦等都值得注意。