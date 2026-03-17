輝達與SK強勢點火！記憶體5大模組廠掀起天價潮

輝達GTC大會與SK集團看好AI記憶體需求爆發，台股記憶體族群17日持續暴走，模組廠掀起「天價潮」。盤中包括威剛（3260）、宜鼎（5289）、創見（2451）、廣穎（4973）等多檔股價同步改寫歷史新高，其中宜鼎自結2月每股純益高達16.22元，更一舉超越2024年全年獲利，成為市場吸睛焦點。

盤面上，記憶體族群火力全開，威剛、宜鼎、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、廣穎、創見、青雲（5386）盤中同步攻上漲停，力積電（6770）、華邦電子（2344）、南亞科技（2408）漲幅也普遍超過4%，資金集中搶進，使記憶體持續扮演台股多頭衝鋒隊之一。

其中，宜鼎因股價波動達警示標準，應主管機關要求公告自結財報，2月單月營收與獲利同步爆發，每股純益達16.22元，不僅遠高於市場預期，更直接超越2024年全年EPS 12.2元，凸顯工控與高階記憶體產品需求急速升溫。

另一檔被列為警示股的廣穎同樣交出亮眼成績。2月營收5.44億元，稅前盈餘1.34億元、歸屬母公司淨利1.1億元，每股純益1.72元，較去年同期每股虧損0.06元明顯轉盈，顯示記憶體景氣回升已開始反映在模組廠獲利。

觀察股價結構，本波記憶體創高個股多集中在模組廠，包括創見、宇瞻（8271）、威剛、宜鼎與廣穎等五檔同步改寫歷史新高，顯示AI帶動的高階記憶體需求，正優先反映在模組端產品組合與毛利率改善。

AI趨勢更成為市場資金持續追逐的核心題材。半導體研究機構SemiAnalysis創辦人Dylan Patel指出，隨著AI推理與長上下文模型需求快速增加，鍵值快取（KV Cache）所需記憶體容量大幅提升，帶動高頻寬記憶體（HBM）與DRAM需求同步暴增，預估到2026年，全球科技巨頭資本支出中將有約三成流向記憶體領域。

供給端同樣傳出長期吃緊訊號。據外媒報導，SK集團會長崔泰源在輝達GTC大會直言，全球晶圓供給吃緊可能一路延續到2030年，缺口甚至超過20%。

除了AI伺服器需求，消費性電子題材也為記憶體股增添動能。任天堂新機Switch 2獨佔大作《Pokemon Pokopia》上市5天熱銷200萬套，市場預期官方將大幅追加產能。身為ROM（唯讀記憶體）獨家供應商的旺宏在雙重題材加持下，股價強鎖漲停創新高，排隊買單高掛逾11萬張。

整體來看，AI運算、遊戲主機需求與記憶體景氣回升三大動能同步推升，讓台股記憶體族群出現罕見「模組股全面創高」盛況，市場普遍預期，在AI基礎建設持續擴張下，記憶體產業多頭行情仍有機會延續。