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黃仁勳GTC 演講點火AI股 台積電除息秒填息開盤領漲

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台積電。（本報資料照片） 何卓賢
台積電。（本報資料照片） 何卓賢

晶圓代工龍頭台積電（2330）17日除息6元，依昨日收盤價1,845元計算，除息參考價為1,839元；今早開盤即衝上1,875元，開盤即完成填息，也寫下第21次秒填息紀錄，盤初大漲35元、漲幅約1.9%，成為台股早盤領漲指標。市場認為，輝達執行長黃仁勳稍早在GTC主題演講再度為AI產業前景添柴火，進一步帶動資金回流AI供應鏈，台積電也順勢扮演領軍上攻要角。

這次配發的是台積電2025年第3季現金股利，實際每股配息約6元，除息交易日為3月17日，配息基準日為3月23日，現金股利預計4月9日入帳。以整體規模估算，台積電此次合計將配發約1,555.9億元現金，為台股再添一波可觀資金活水。

市場普遍認為，在AI伺服器、高效能運算與先進製程需求續強支撐下，台積電的基本面與配息能力仍具吸引力，這也是其除息行情屢屢受到資金追捧的主因。此次股價再度在除息首日迅速回補息值，不只延續台積電近年高填息成功率，也進一步鞏固其作為台股多頭核心指標的地位。

若以本次每股配發6元估算，大股東也同步進補，國發基金持有約16.5371億股，預估可領約99.22億元；董事長魏哲家持股約721.7萬股，估計可入袋約4330萬元；至於創辦人張忠謀，若以退休前約1.25億股且未處分持股推算，此次股息收入約7.5億元。

國發基金 黃仁勳 晶圓代工

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