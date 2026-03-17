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勤誠衝 AI 美國新廠啟用

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
勤誠董事長陳美琪。勤誠／提供
勤誠董事長陳美琪。勤誠／提供

AI伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（16）日宣布，旗下位於美國的全新NCT（新產品導入與打樣）廠區落成啟用。勤誠執行長陳亞男指出，該廠啟用後，實踐公司「客戶在哪裡，勤誠就在哪裡」的核心理念，將全力搶攻AI商機。

陳亞男表示，AI驅動的全新時代，速度與彈性是決定勝負的關鍵，勤誠美國NCT廠區啟用，是對北美市場與全球客戶的堅定承諾，並成為客戶最可靠的後盾，未來將持續深化全球產能布局，攜手合作夥伴共創AI時代新局。

隨著美國新廠啟用，勤誠全球製造網路正加速成型。除現有台灣與中國大陸的製造中心外，馬來西亞量產基地預計2026年中旬啟用；規模更大的美國量產廠區也正持續建置中，預計2027年底投入營運。

勤誠指出，該公司正在積極打造跨越亞洲與美洲的生產基地，並形成具備高度彈性的全球產能網路，完美實現「全球供應、在地服務、快速交付」的目標。

勤誠去年歸屬於母公司淨利35.58億元，年增75%，每股純益29.06元，雙雙寫下新高紀錄，董事會決議去年度盈餘擬配發每股現金股利14元，為歷年最高股利。

展望未來，勤誠日前也追加投資美國德州子公司8億元，累計美國投資金額達20億元。據悉，勤誠目前已接獲許多AI機殼新專案，加上馬來西亞與美國等新廠將陸續加入生產行列，今年營運有望再戰新高，後市展望樂觀。

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