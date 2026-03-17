台灣大推虛擬資產應用

AI伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（16）日宣布，旗下位於美國的全新NCT（新產品導入與打樣）廠區落成啟用。勤誠執行長陳亞男指出，該廠啟用後，實踐公司「客戶在哪裡，勤誠就在哪裡」的核心理念，將全力搶攻AI商機。

2026-03-17 00:53