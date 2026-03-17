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台灣大推虛擬資產應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）積極策略結盟，昨（16）日宣布旗下富昇數位與萬事達卡簽署合作備忘錄，推虛擬資產創新應用，並攜手來毅數位、柏瑞醫，助攻衛福部彰化醫院AI升級。

台灣大此次透過富昇數位與萬事達卡簽署合作備忘錄，結合雙方在創新支付科技與虛擬資產領域的優勢，共同推動台灣虛擬資產生態系統發展。富昇數位為台灣大全資子公司，營運虛擬資產交易所「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」。

富昇數位指出，雙方策略結盟於符合台灣法律規範下，聚焦導入加密貨幣身分憑證以優化鏈上轉帳、實現虛擬資產與銀行帳戶的無縫連結，以及共同強化數位資產交易與結算基礎設施等三大面向，讓傳統金融與虛擬資產間更暢通無阻。

基礎設施 加密貨幣 資產

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