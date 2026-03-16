鴻海法說會／董座劉揚偉：2026最大挑戰是全球政經局勢 尤其是中東

鴻海（2317）16日舉行法說會，針對2026年的挑戰與風險？董事長劉揚偉表示，外部最大挑戰是全球政經局勢，尤其是中東戰爭。至於解方？他強調，是全球布局，鴻海從五年前開始就擴大全球布局，目前在全球有241個廠區，這樣多元的產能，以及在地化製造，可以因應客戶的突發風險與彈性，把影響降到最低。

至於鴻海內部挑戰，他說，則是生成式AI的腳步是否可以跟上，機器人的開發是否可以跟上，鴻海也將投入更多在這方面的資源，確保該公司是領先企業。

針對2026年資本支出？鴻海財務長黃德才表示，2026年需求持續成長，客戶也增加，資本支出仍是高峰期，預期將年增30%以上，資本支出將投資在區域製造，自動化設備，核心產能的提升，以支持客戶動態需求。預期AI伺服器的買進賣出（buy and sell）經營模式，將增加營運資金需求，帶動營收規模擴大，獲利增長，達到EPS極大化的目標。同時，buy and sell與寄售（consign）這兩種模式將會並行。