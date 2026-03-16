鴻海法說會／董座劉揚偉：不只AI消費智能產品需求價量俱揚

鴻海（2317）16日舉行法說會，投資人關心消費智能產品需求，恐受到記憶體短缺以及漲價議題影響，董事長劉揚偉表示，鴻海集團產品組合以高單價機種為主，目前觀察影響相對有限，因此，原來的需求沒有改變，能見度有逐漸提高的趨勢，預期今年消費智能品將有顯著成長的表現。

針對智慧手機需求展望與外界疑慮？劉揚偉說，鴻海的手機訂單數量持續增加，不只是因為出貨單價的增加，當然，出貨單價也增加，數量同步增加，過去鴻海消費智能產品受到季節波動的影響，但是隨著客戶新產品的發表，波動性降低了，這對鴻海的研發與生產有幫助，可以更好配合客戶需求。

他說，客戶在新產品導入（NPI）時就與鴻海密切合作，鴻海有龐大產能，也有零組件供應，加上效率與成本優勢，這是鴻海一直保持市占率與持續領先的優勢，也是鴻海成立50年來的護城河。

針對記憶體漲價？是否提前拉貨，對毛利率影響？鴻海財務長黃德才說，確實影響部分消費產品出貨，但是沒有恐慌拉貨，由於大客戶是高單價產品，衝擊沒有很明顯。毛利會波動，但是鴻海透過規模化生產，加上管控成本，以及垂直整合，達成營業利益率3%目標不變。