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鴻海法說會／董座劉揚偉：AI 產品出貨量倍數成長 需求將持續好幾年
鴻海（2317）16日舉行法說會，針對AI產品展望？董事長劉揚偉表示，今年AI產品出貨將逐季向上，整體出貨量將倍數成長，而且AI產業需求會持續好幾年，不是只有一兩年，鴻海的主要成長動能，是來自與CSP緊密合作，以及參與主權AI，未來兩到三年，整體AI產業規模將達到1兆美元，鴻海也會加快投入AI上游產業鏈。至於市占率方面，鴻海與GPU與ASIC廠商都長期緊密合作，都在40%以上，鴻海將在每一代新產品時，拓展新的CSP客戶，以擴大市占率。
針對AI伺服器產能之前已經每周達到1,000櫃？未來進度如何？他說，正在逐步推進中，將全力投入把美國打造成最重要AI生產基地，今年達成AI機櫃產能2,000櫃不是問題。
他強調，客戶的每一代AI機櫃規格不同，速度也許會波動，但鴻海將確保按照客戶時程量產出貨。至於ASIC或TPU方面，他說，因為TPU是單一客戶，不評論，不過，鴻海深耕CSP很多年，包括零組件，打板，伺服器，機櫃組裝等，今年還將啟動液冷ASIC專案，因此，在GPU與ASIC兩大平台都全力參與，隨著鴻海北美與歐洲擴大產能逐步到位，將會帶動鴻海在ASIC的全球供應，以及發揮在地化優勢，並強化市占率與營收成長。
他指出，鴻海ASIC伺服器在2025年時年增一倍，2026年仍將維持倍增動能。
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