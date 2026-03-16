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晶豪科目標價法人這麼看 難怪股價鎖漲停
利基型記憶體IC設計公司晶豪科（3006），由於受惠記憶體產業前景大好，在市場買盤齊聚記憶體族群的推波助瀾下，16日股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。
晶豪科去年第4季大賺3.53元，使全年轉虧為盈。法人指出，展望今年，上半年展望樂觀，合約價漲幅可期，加上受惠客戶轉單效應，全年供應偏緊，且毛利率將逐季成長，全年營運持續看俏。
法人預估晶豪科今年營收年增率將達1.4倍，每股稅後純益（EPS）上看37.1元，以5.5倍本益比計算，目標價205元；另有法人預估晶豪科今年EPS將達24.6元，以10倍本益比計算，目標價高看246元，因而吸引買盤搶進。
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