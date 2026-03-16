晶豪科目標價法人這麼看 難怪股價鎖漲停

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）16日公告 2025年度財務績效，營收42.6億元，毛利率32%，稅後純益3.5億元，EPS4.85元。受惠於高毛利的航空航太聚醯亞胺（PI）材料，長期以來持續不懈布局並積極取得新客戶認證，另與供應鏈合作夥伴，結盟效益開始發酵，拓展多元海外市場，在2025年創下雙位數成長成績，邁向新里程碑。公司除在散熱金屬基板上持續保持市場領先地位並致力發展國防、航太等高階應用材料外，加上其他新特殊材料如熱塑性樹脂與各種特殊薄膜材料應用上,逐步突破,營收突破去年重回成長曲線，整體獲利表現持穩並有韌性，毛利率依然持續在高檔。

2026-03-16 15:04