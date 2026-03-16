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這麼多人棄息？ 台積電最後一盤爆5,461張賣單 收1,845元、市值47.8兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）3月17日將除息，每股配發6元現金股利，除息前最後一個交易日，似是出現棄息賣單，最後一盤爆出5,461張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,845元，下跌20元，跌幅1.07%，市值47兆8,455億元。是意圖，記者杜建重／攝影
台積電（2330）3月17日將除息，每股配發6元現金股利，除息前最後一個交易日，似是出現棄息賣單，最後一盤爆出5,461張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,845元，下跌20元，跌幅1.07%，市值47兆8,455億元。是意圖，記者杜建重／攝影

台積電（2330）3月17日將除息，每股配發6元現金股利，除息前最後一個交易日，似是出現棄息賣單，最後一盤爆出5,461張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,845元，下跌20元，跌幅1.07%，市值47兆8,455億元。

台積電早盤以1,875元開出，上漲10元，股價一度拉升至1,880元，上漲15元，隨後股價翻黑，最後一盤爆出大賣單，終場收在16日最低的1,845元。

台積電3月17日將除息，每股配發現金股利6元，合計將發出1,555.95億元，現金股利將在4月9日發放；台積電自2019年改季配息以來，26次除息全都填息，其中有20次是當天就完成填息，完成填息最長的時間則是15天。

台積電17日除息是否再度出現秒填息？吸引投資人關注，除息前一個交易日，卻在最後一盤爆出大賣單，棄息賣壓相對沈重。

投資人 填息 除息 台積電 市值

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台積、大立光 本周除息

本周除息高峰 00919、00929、00713、00981A等22檔台股ETF將除息

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