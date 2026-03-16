快訊

拖吊蟑螂又來了！3.7公里救援費4千變4萬 他怒告業者詐欺警函送

外資續提款 台股下跌57點、三大法人賣超477億元

伊朗新領袖被爆「在俄國動手術」！美媒曝現在德黑蘭實際掌權是這群人

聽新聞
0:00 / 0:00

騰輝財報／2025年EPS 4.85元 擬配息3.35元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
騰輝電子-KY董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中／攝影
騰輝電子-KY董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中／攝影

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）16日公告 2025年度財務績效，營收42.6億元，毛利率32%，稅後純益3.5億元，EPS4.85元。受惠於高毛利的航空航太聚醯亞胺（PI）材料，長期以來持續不懈布局並積極取得新客戶認證，另與供應鏈合作夥伴，結盟效益開始發酵，拓展多元海外市場，在2025年創下雙位數成長成績，邁向新里程碑。公司除在散熱金屬基板上持續保持市場領先地位並致力發展國防、航太等高階應用材料外，加上其他新特殊材料如熱塑性樹脂與各種特殊薄膜材料應用上,逐步突破,營收突破去年重回成長曲線，整體獲利表現持穩並有韌性，毛利率依然持續在高檔。

騰輝-KY 3月16日舉行董事會通過2025年度盈餘分配案，將配發現金股利3.35元。配息率69%，殖利率3.3%，這項配息金額與歷年度水準保持一致，顯示公司股利發放政策穩定，隨著獲利成長與股東共享果實，持續向股東回饋收益。

去年開始因為AI產業興起，造成各種原物料價格飆漲，也同時帶動基板產業產品升級，且應用量整體暴增而逐漸出現短缺，因此所有產品均開始得以調整價格，跳脫了內捲的不斷降價模式 。此外，各種應用崛起，2026的開始，騰輝除了在傳統強項的國防航天主板獲得近五成成長外，也在國防領域的高頻高速應用有所斬獲，此外，不論是低軌道衛星的火箭發射主板與邊板,世界級半導體測試設備商認可，AR／VR／機器人／載人飛行載具等產業的高速材料應用，均開始取得終端認可與初始訂單，對於未來高階應用對於營收與獲利貢獻，將更具體的體現成長。公司將持續關注各類市場的應用需求並傾力將發展出來的完備高頻高速材料產品線推入市場，取得更多終端與大量PCB的應用認可。同時鞏固散熱金屬基板市場領先地位及持續擴展耕耘散熱應用領域多年的世界龍頭地位，另也將積極其他應用領域-非照明類散熱、超高頻雷達、熱塑性樹脂與各種薄膜材料於各種主於動、被動元件產品及AI應用上推進突破，可望在今年挹注具體營收，將為業績帶來新貢獻。

展望未來，立足亞洲，布局全球均衡發展策略下，除原有生產基地外，籌建的泰國生產基地將在今年投入，憑藉其區位、政策與產業聚落優勢，站穩於全球電子材料市場的競爭地位，實現跨區域生產與客戶供應鏈多元化的長期發展策略。公司將在健全的財務體質暨抗風險能力優異的基礎上，持續深化產品應用技術，以特殊材料與高階應用作為未來成長雙主軸，積極拓展市場版圖，增加新客戶與提高市場滲透率，全面提升營收與獲利能力。

現金股利

延伸閱讀

富邦證券輔導民盛應用完成競拍 承銷價93.33元

加百裕去年每股虧損1.92元 今年目標轉虧為盈

南亞強化醫療材料！半導體應用 電力解決三大創新

永光跨足半導體電子材料 營運帶勁股價上攻 近五日漲幅近三成

相關新聞

晶豪科目標價法人這麼看 難怪股價鎖漲停

利基型記憶體IC設計公司晶豪科（3006），由於受惠記憶體產業前景大好，在市場買盤齊聚記憶體族群的推波助瀾下，16日股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。

這麼多人棄息？ 台積電最後一盤爆5,461張賣單 收1,845元、市值47.8兆

台積電（2330）3月17日將除息，每股配發6元現金股利，除息前最後一個交易日，似是出現棄息賣單，最後一盤爆出5,461張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,845元，下跌20元，跌幅1.07%，市值47兆8,455億元。

騰輝財報／2025年EPS 4.85元 擬配息3.35元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）16日公告 2025年度財務績效，營收42.6億元，毛利率32%，稅後純益3.5億元，EPS4.85元。受惠於高毛利的航空航太聚醯亞胺（PI）材料，長期以來持續不懈布局並積極取得新客戶認證，另與供應鏈合作夥伴，結盟效益開始發酵，拓展多元海外市場，在2025年創下雙位數成長成績，邁向新里程碑。公司除在散熱金屬基板上持續保持市場領先地位並致力發展國防、航太等高階應用材料外，加上其他新特殊材料如熱塑性樹脂與各種特殊薄膜材料應用上,逐步突破,營收突破去年重回成長曲線，整體獲利表現持穩並有韌性，毛利率依然持續在高檔。

鴻海財報／2025年 EPS 13.61元、獲利1,893億元創新高 2026將強勁成長

鴻海（2317）16日公布2025年稅後純益1,893.54億元，創歷史新高，年增24%，2025年每股稅後純益（EPS）為13.61元，2024年EPS為11.01元。

記憶體股全面噴發！群聯、旺宏領軍鎖漲停 台積電平盤整理

台股16日盤面主流明顯轉向記憶體族群。在權值王台積電（2330）於平盤附近整理之際，市場資金大舉湧入記憶體股，推升族群掀起漲停潮。群聯（8299）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、威剛（3260）、晶豪科（3006）及宇瞻（8271）全面亮燈鎖死，記憶體股幾乎成為今日電子盤面最強焦點。

記憶體誰領攻？力積電結盟美光搶 HBM、旺宏法人喊「驚天價」鎖漲停

台股16日在輝達GTC大會與地緣政治波動中陷入震盪，但記憶體族群仍持續剽悍強攻。力積電（6770）宣布完成與美光18億美元的交易案，轉身搶攻HBM代工藍圖；旺宏（2337）則受惠於競爭對手退出市場後的供給缺口，吸引法人開出300元驚天目標價，帶動族群強勢漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。