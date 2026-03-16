騰輝財報／2025年EPS 4.85元 擬配息3.35元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）16日公告 2025年度財務績效，營收42.6億元，毛利率32%，稅後純益3.5億元，EPS4.85元。受惠於高毛利的航空航太聚醯亞胺（PI）材料，長期以來持續不懈布局並積極取得新客戶認證，另與供應鏈合作夥伴，結盟效益開始發酵，拓展多元海外市場，在2025年創下雙位數成長成績，邁向新里程碑。公司除在散熱金屬基板上持續保持市場領先地位並致力發展國防、航太等高階應用材料外，加上其他新特殊材料如熱塑性樹脂與各種特殊薄膜材料應用上,逐步突破,營收突破去年重回成長曲線，整體獲利表現持穩並有韌性，毛利率依然持續在高檔。

騰輝-KY 3月16日舉行董事會通過2025年度盈餘分配案，將配發現金股利3.35元。配息率69%，殖利率3.3%，這項配息金額與歷年度水準保持一致，顯示公司股利發放政策穩定，隨著獲利成長與股東共享果實，持續向股東回饋收益。

去年開始因為AI產業興起，造成各種原物料價格飆漲，也同時帶動基板產業產品升級，且應用量整體暴增而逐漸出現短缺，因此所有產品均開始得以調整價格，跳脫了內捲的不斷降價模式 。此外，各種應用崛起，2026的開始，騰輝除了在傳統強項的國防航天主板獲得近五成成長外，也在國防領域的高頻高速應用有所斬獲，此外，不論是低軌道衛星的火箭發射主板與邊板,世界級半導體測試設備商認可，AR／VR／機器人／載人飛行載具等產業的高速材料應用，均開始取得終端認可與初始訂單，對於未來高階應用對於營收與獲利貢獻，將更具體的體現成長。公司將持續關注各類市場的應用需求並傾力將發展出來的完備高頻高速材料產品線推入市場，取得更多終端與大量PCB的應用認可。同時鞏固散熱金屬基板市場領先地位及持續擴展耕耘散熱應用領域多年的世界龍頭地位，另也將積極其他應用領域-非照明類散熱、超高頻雷達、熱塑性樹脂與各種薄膜材料於各種主於動、被動元件產品及AI應用上推進突破，可望在今年挹注具體營收，將為業績帶來新貢獻。

展望未來，立足亞洲，布局全球均衡發展策略下，除原有生產基地外，籌建的泰國生產基地將在今年投入，憑藉其區位、政策與產業聚落優勢，站穩於全球電子材料市場的競爭地位，實現跨區域生產與客戶供應鏈多元化的長期發展策略。公司將在健全的財務體質暨抗風險能力優異的基礎上，持續深化產品應用技術，以特殊材料與高階應用作為未來成長雙主軸，積極拓展市場版圖，增加新客戶與提高市場滲透率，全面提升營收與獲利能力。