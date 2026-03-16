記憶體股全面噴發！群聯、旺宏領軍鎖漲停 台積電平盤整理

台股16日盤面主流明顯轉向記憶體族群。在權值王台積電（2330）於平盤附近整理之際，市場資金大舉湧入記憶體股，推升族群掀起漲停潮。群聯（8299）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、威剛（3260）、晶豪科（3006）及宇瞻（8271）全面亮燈鎖死，記憶體股幾乎成為今日電子盤面最強焦點。

從盤面結構觀察，今天電子權值股表現相對平淡，台積電未再如前幾個交易日扮演強攻主角，市場短線資金因而轉向具備報價上漲與供給偏緊題材的記憶體族群，帶動相關個股買盤快速升溫。

就個股表現來看，群聯身為高價指標股，盤中同步攻上漲停，對市場人氣帶來明顯提振；南亞科則延續DRAM題材熱度，盤中鎖住漲停，展現龍頭股領軍氣勢。至於旺宏、威剛、晶豪科與宇瞻同步攻上漲停，也使整體記憶體族群形成強烈的比價與追價效應，盤面熱度迅速升高。

法人指出，近期記憶體族群反覆成為資金聚焦重心，背後主因仍是供給偏緊、報價走揚，以及產業循環回升預期持續發酵。在記憶體缺貨氛圍、原廠供應策略調整與價格上行支撐下，族群評價持續獲得市場撐腰；在短線權值股暫歇之際，記憶體股自然成為盤面最具爆發力的主流之一。