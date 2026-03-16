快訊

不是你胖手指！iPhone狂打錯字把「我」打成「喔」 果粉4招解決吸百萬人讚

男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

高齡失智潮下財產保衛戰 專家建議三道防線阻親人奪產

聽新聞
0:00 / 0:00

看好今年可望大賺近一個股本 法人大升啟碁目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

啟碁（6285）去年第4季財報符合預期，法人研判，記憶體缺料漲價對毛利率衝擊有限，加上800G交換器等新產品明顯貢獻，預估2026年獲利可望大幅成長逾五成，大賺進一個股本，調高目標價達52%。

金控旗下投顧法人分析，啟碁上一季每股稅後純益2.0元，毛利率14.1%，優於預期，主因在於產品組合較佳，其中車用產品線復甦狀況不錯，CH、NW產品線營收略低於預期，存貨水準較前一季高，推測與記憶體備貨需求有關。

法人表示，原先評估記憶體缺料漲價將對啟碁毛利率表現帶來衝擊，但從去年第4季財報來看，並未造成明顯影響，公司稱記憶體漲價可完全反映給客戶，上修今年毛利率達13.1%，高於去年的12.4%。

受惠800G交換器新產品開始放量，法人看好啟碁今年下半年營收可望明顯優於上半年表現，營運動能有機會延續至2027年，且市場對交換器業務發展寄予厚望，有利於未來本益比進一步提升。

延伸閱讀

視陽矽水膠彩片需求爆滿、啟動史上最大擴產 股價飆逾6%創四個月新高

三大亮點族群資金青睞 南亞科、力積電、旺宏等可留意

鴻勁目標價 喊到5,700

台達電2月營收符合法人預期 法人估今年EPS大幅成長至35.7元

相關新聞

記憶體誰領攻？力積電結盟美光搶 HBM、旺宏法人喊「驚天價」鎖漲停

台股16日在輝達GTC大會與地緣政治波動中陷入震盪，但記憶體族群仍持續剽悍強攻。力積電（6770）宣布完成與美光18億美元的交易案，轉身搶攻HBM代工藍圖；旺宏（2337）則受惠於競爭對手退出市場後的供給缺口，吸引法人開出300元驚天目標價，帶動族群強勢漲停。

SpaceX 營運衝 昇達科、華通出貨有望爆發成長

全球最大低軌衛星營運商SpaceX釋出最新營運計畫，旗下Starlink（星鏈）服務今年底用戶要大增1.5倍。SpaceX用戶數大增，也將擴大發射衛星，昇達科（3491）、華通等主力夥伴出貨將同步呈現倍數式爆發成長。

鴻勁目標價 喊到5,700

高盛證券發布報告指出，鴻勁（7769）受惠於人工智慧（AI）／高效能運算（HPC）需求持續強勁，且共同封裝光學（CPO）機會正快速增長，有望成為新的成長動能，因此將鴻勁目標價從5,000元上調至5,700元，維持「買進」評等。

台積、大立光 本周除息

台積電（2330）、大立光等兩檔重量級個股除息大戲預計本周登場，分別於3月17日除息6元、3月19日除息52元，市場看好快速填息可期。統計本周將除息的18檔個股，共將發放1,819.3億元現金股息，挹注股市資金活水。

強茂、台半報價 喊漲20%

全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）先前因大陸子公司與歐洲總部的供應及管理糾紛，面臨大陸出口限制令，導致供應鏈大亂的「安世之亂」延燒，國際大客戶大舉轉單強茂（2481）、台半等台廠。強茂、台半訂單與需求激增，順勢漲價，部分產品漲幅上看兩成。

台灣功率元件廠 AI 布局發酵 帶旺業績

強茂（2481）、台半、德微等台灣功率元件廠迎來「安世之亂」帶來的轉單與產品漲價效益之外，隨著AI需求快速成長，帶動資料中心電源與保護元件需求同步攀升，為功率半導體廠帶來新藍海，強茂、台半、德微積極搶進，順勢搭上AI大商機，為營運增添更多動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。