「關」不住了！南電解禁首日大漲 欣興出關前飆天價、景碩也跟著創高

ABF載板三雄挾著缺貨漲價題材吸睛，南電（8046）及欣興（3037）因股價急漲先後遭到處置，南電16日出關，股價開高後一度衝達565元，逼近漲停價位，盤中漲幅逾8%；欣興也將在17日解禁，雖仍在處置中，股價仍衝上534元，寫下新高，盤中漲幅逾4%；景碩（3189）一度衝達334.5元，同樣創下新高，盤中漲幅逾3%。

南電16日正式出關，早盤以542元開高，雖一度翻黑下滑至508元，但迅速再往上拉升，一度衝達565元，逼近漲停566元，盤中漲幅逾8%。

欣興將在17日出關，16日為處置的最後一天，早盤以519元開高後一度拉升至534元，寫下新高，盤中漲幅逾4%，處置也「關」不住股價強漲；景碩以322.5開高，一度衝達334.5元，寫下新高，盤中漲幅逾3%。

載板龍頭欣興2月營收116億元，受季節因素影響，月減9.1%，但年增16.2%，創歷年同期新高，累計今年前二月營收243.67億元，年增25.1%；欣興先前曾表示，包含銅箔、貴金屬、銅箔基板、玻纖布等原物料都漲價，台廠也提高價格，不過，載板及PCB產線仍然維持90%以上高稼動率，今年首季漲價效應顯著，營運可望優於去年第4季。

欣興今年將持續拉升AI產品營收比重，AI載板去年占產品營收40%，今年將提高至60%，PCB去年占產品比重55~60%，今年計劃65~70%，預計今年整體AI產品占營收目標超過60%。

景碩將持續擴充ABF載板產能，規畫一路擴產至2027年，預估今年業績將較去年明顯成長雙位數百分比，毛利率有機會逐季提升。