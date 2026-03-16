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記憶體誰領攻？力積電結盟美光搶 HBM、旺宏法人喊「驚天價」鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股16日在輝達GTC大會與地緣政治波動中陷入震盪，但記憶體族群仍持續剽悍強攻。力積電（6770）宣布完成與美光18億美元的交易案，轉身搶攻HBM代工藍圖；旺宏（2337）則受惠於競爭對手退出市場後的供給缺口，吸引法人開出300元驚天目標價，帶動族群強勢漲停。

力積電與全球記憶體龍頭美光的策略合作，成為今日市場矚目的焦點之一。雙方正式完成總價值18億美元的銅鑼廠交易案，設施移交後，力積電不僅能藉此強化財務體質、減輕成本負擔，更重要的是雙方將在新竹廠區展開HBM後段晶圓製造代工與記憶體製程合作。

力積電董事長黃崇仁指出，3D AI代工事業部已成功切入晶圓堆疊、中介層與矽電容晶圓等關鍵應用，未來提供美光HBM代工服務，將使力積電的3D AI代工技術藍圖更加完整，為營運挹注強勁動能。

另一方面，旺宏今日表現更為凌厲，股價跳空漲停鎖死在119元。市場傳出大型投顧分析，隨著NAND大廠陸續於2026年退出MLC市場，全球低容量eMMC將面臨嚴重的供需失衡，預估2026至2028年的供需缺口將分別高達36%、47%與26%。法人預期旺宏將成為2028年後市場唯一的供應商，在價格持續上行的紅利下，預估明年起獲利將迎來爆發式增長，甚至有望挑戰大賺10個股本的紀錄。

受此激勵，記憶體族群今日群起上攻。旺宏漲停板高掛近10萬張委買單，威剛（3260）、晶豪科（3006）、宇瞻（8271）等個股也連袂漲停；南亞科（2408）、華邦電（2344）與群聯（8299）等指標股紛紛漲逾半根停板。力積電雖然面臨短線多空交戰，但盤中成交量輕鬆突破15萬張，位居台股人氣榜第3名，股價漲幅逾3%並積極挑戰重返月線，顯示市場對於記憶體轉型AI與長尾需求的獲利前景仍具信心。

在AI浪潮與市場供給重整的雙重效應下，記憶體產業正從傳統的景氣循環股轉型為具備高技術門檻與定價權的戰略資產，成為投資人不可忽視的追蹤焦點。

黃崇仁 記憶體 地緣政治

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