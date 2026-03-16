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文曄期 展望正向

經濟日報／ 記者周克威整理

文曄（3036）近日公布最新營運數據，2月營收年增29%，累計前二月營收年成長89.1%；文曄董事長鄭文宗在法說會上表示，在AI資料中心與通訊需求持續帶動下，預估第1季營收中位數將季增39%，多數應用呈現增長，甚至在資料中心與伺服器領域將較去年同期逾倍數成長。

文曄法說會明確點出，CSP的資本支出規劃未見消退，且AI伺服器與資料中心需求顯著提升，整體成長動能可望延續數年；同時，非AI應用亦重返成長軌道，歐美工業與車用供應鏈庫存已回歸健康水準，終端需求回溫並向上游傳導。

展望第1季，儘管進入傳統淡季，但隨著AI帶動的資料中心與通訊需求成長、工業應用持續復甦，以及消費性電子與PC的拉貨，加上Future業務持續健康復甦，將為整體獲利結構帶來正面影響。

技術面來看，文曄期貨自1月下旬起多方動能逐步轉強，指數沿著短期均線震盪走高，並於2月10日以帶量長紅K突破前波橫盤整理區間上緣，帶動盤勢展開一波強勁上攻行情，搭配基本面，文曄今年營運展望樂觀，主要動能來自資料中心客戶訂單強勁成長，及旗下Future、策略夥伴日電貿等綜效擴大，儘管第1季進入傳統淡季，但拉貨動能仍具有韌性，因此建議投資人以樂觀格局看待文曄期後市表現。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

營收 短期均線 資本支出

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