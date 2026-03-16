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川普邀派軍艦護航荷莫茲海峽 美「不情願盟友」推三阻四

我防空系統研擬低成本反制武器 專家：「台灣之盾」不能只守不攻

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黃金期 短空長多

經濟日報／ 記者周克威整理

美、以、伊三方軍事衝突，導致荷莫茲海峽運輸受阻，布蘭特、WTI西德州原油價格飆升，引發市場對停滯性通膨的恐慌，資金大舉撤出風險資產領域。然而，作為傳統避險首選的黃金卻反常走跌。金價在戰火中短暫失靈，關鍵在於極端避險下的排擠效應與市場的去槓桿操作。

由於伊朗持續放話將封鎖荷莫茲海峽，導致市場擔憂通膨再起，將迫使聯準會延後降息時程，市場急於去槓桿、以降低曝險程度，資金轉而湧入流動性極佳的美元與美元資產。在強勢美元與高利率預期的雙重夾擊下，黃金的避險光芒暫被掩蓋，加重了高檔震盪的壓力，短線上，多在5,100美元上下震盪整理。

不過，黃金中長線仍將回歸貨幣政策主軸。儘管地緣風險尚未全面降溫，但非農數據已顯露勞動市場疲態，實體經濟冷卻將削弱聯準會維持高利率的底氣，為後續重啟降息循環騰出空間。

整體而言，黃金呈現短空長多的格局。隨能源成本壓力傳導至經濟成長，疲軟的就業基本面將倒逼聯準會轉向寬鬆。在實質利率與美元同步下行下，資金勢必重新湧入黃金及期貨商品。最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

地緣風險 貨幣政策 實體經濟

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