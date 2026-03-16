台積、大立光 本周除息

台積電（2330）、大立光等兩檔重量級個股除息大戲預計本周登場，分別於3月17日除息6元、3月19日除息52元，市場看好快速填息可期。統計本周將除息的18檔個股，共將發放1,819.3億元現金股息，挹注股市資金活水。

台積電自2019年起改採每季配發現金股息政策，獲得外資、壽險等長期投資人青睞，統計26次當中，只有四次填息時間超過十日，20次於一日內火速填息，讓股民賺股息又賺價差，法人預期這次只要除息當日行情不差，仍有機會快速填息。

大立光順應資本市場趨勢，自2022年起採用每半年配息一次政策，即使近年智慧手機景氣難料，但九次中填息天數仍大多壓縮在五日以內，僅有2022年、2024年兩次拉長至62日、59日。

雖然台股目前處於除權息淡季，但根據CMoney統計，本周仍有18檔個股接連除權息，並陸續於一個月左右時間發放現金股息，其中，以台積電於3月17日發放的1,555.9億元規模居冠，光寶科、大立光各68.3億元、68.0億元居第二、三名。

股息發放水準在2億元以上公司，還包括威剛54.0億元、東和鋼鐵31.3億元、興農10.5億元、零壹9.1億元、達興材料6.6億元、鈺齊-KY 4.0億元、華孚2.3億元等。