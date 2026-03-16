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鴻勁目標價 喊到5,700

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

高盛證券發布報告指出，鴻勁（7769）受惠於人工智慧（AI）／高效能運算（HPC）需求持續強勁，且共同封裝光學（CPO）機會正快速增長，有望成為新的成長動能，因此將鴻勁目標價從5,000元上調至5,700元，維持「買進」評等。

高盛2月時精準預估鴻勁新列入MSCI台股指數成分股，並持續調升鴻勁目標價，從去年11月的4,000元，到1月底大幅調高到5,000元，最近又進一步上調到5,700元。

高盛認為，鴻勁在AI GPU與AI ASIC測試設備市場具領先地位，可望持續受惠於AI晶片需求擴張。高盛將鴻勁今年預估獲利調高0.6%，將2027年預估獲利上調14%，以反映產能擴張及營收成長前景更強勁。

高盛指出，鴻勁12日舉行法說，預估今年產能成長率將年增30%上調至40%，以反映來自於AI GPU、CPU、AI ASICs、ASIC交換器等應用的強勁訂單動能。鴻勁也正與AI GPU及CSP CPU客戶進行工程測試。

高盛指出，鴻勁預期額外的成長動能來自三方面。一是CPO ASIC交換器需求增加，預期至2027年有更強的出貨量，平均售價也將提高；二是在晶圓級多晶片模組（WMCM）新採用主動溫控系統（ATC），平均售價將提高50%；三是高階ATC分選機新增先進視覺功能，訂單展望強勁，平均售價將提升10-15%。

高盛表示，雖然鴻勁並未提供2026年全年營收或獲利指引，但已調高今年的產能成長目標，且預期將逐季成長。另外，可用廠房面積預計年增25%，員工人數則預計年增60%，都顯示對需求的高度信心。在成本方面，鴻勁表示營業費用率應維持在約5-8%，與去年差不多；但研發支出在2025年已年增63%之後，預期今年仍將持續上升。

高盛 人工智慧 鴻勁

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