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致新今年業績拚新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

電源管理IC廠致新（8081）去年營收小增，法人看好，該公司今年業績有望更上層樓，突破90億元大關，不排除挑戰歷史新高。

致新去年合併營收86.65億元，年增5%，為歷史次高；歸屬母公司業主淨利15.22億元，年減0.8%，每股純益17.76元，董事會通過，去年度盈餘擬配每股現金股利16元，配發率九成。

法人指出，致新年度營收紀錄是2021年的94.15億元，今年業績仍有增長動能，增幅上看5％至10％，因此至少可望達歷史次高。

若外在環境沒有太多突發變數，不排除進一步邁向歷史新高峰，獲利也有望續揚。

面對市場競爭，致新先前表示，該公司進行產品開發時，就會明確評估不用怕陸廠競爭。同時，該公司也持續分食國外大廠的部分產品線市占。

對於漲價議題，致新董事長吳錦川在法說會中提到，致新與客戶是合作關係，若客戶接到太多訂單，導致致新必須加價去爭取更多晶圓量時，就要看客戶意願。

至於原本已談定供貨量的價格不會變動，但若需增加供貨量，價格有可能變動。除非像新冠肺炎疫情導致全面缺貨時的情況，否則目前不太可能全面性漲價。

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