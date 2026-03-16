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韋僑去年 EPS 4.83元 永道3元
RFID雙雄韋僑（6417）、永道-KY （6863）去年獲利不同調。韋喬受惠布局RFID多元應用有成，成功跨入冷鏈即時追蹤標籤市場，並搭上智慧物流成長的順風車，全年每股純益衝上4.83元，創新高；永道是受關稅干擾，去年獲利銳減逾七成，每股純益下探3元，為歷年低點。
展望今年，韋僑持續開拓利基及新興應用；永道則加速擴大美國市場布局，以淡化關稅影響。
韋僑去年毛利率31.38%，年增2.24個百分點，是史上次高；稅後純益2.04億元，年增11%，每股純益4.83元。
永道去年毛利率22.31%，年減9.86個百分點；稅後純益2.25億元，年減73.4%，每股純益3元。年度毛利率、稅後純益及每股純益均下探史上低點。
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