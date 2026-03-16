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長園科深耕半導體 UPS

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

長園科（8038）去年轉虧為盈，展望今年，公司持續看好AI與半導體產業長期成長帶來的發展機會，將持續深化半導體UPS應用市場。此外，長園科子公司寰聖國際亦持續擴大鋰鐵電池模組應用市場，提升市場滲透率與營運規模，法人預估，長園科今年營收有望持續成長，再創新高。

長園科今年主要成長動能將延續去年主軸，尤其是來自半導體及AI資料中心需求。公司表示，隨著AI運算需求快速成長與半導體先進製程持續推進，相關產業對電力系統的要求亦從穩定供電提升至電力品質與瞬間控制。

長園科表示，AI資料中心帶動電力架構朝高壓直流（HVDC）、電池備援電力模組（BBU）與即時功率平滑管理發展；而半導體先進製程對電壓暫降、瞬斷與電力雜訊的容忍度極低，使UPS不斷電系統與電力品質管理成為確保晶圓製造良率與穩定生產的核心基礎設施。

半導體 電力 先進製程

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