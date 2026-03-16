長園科深耕半導體 UPS

全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）先前因大陸子公司與歐洲總部的供應及管理糾紛，面臨大陸出口限制令，導致供應鏈大亂的「安世之亂」延燒，國際大客戶大舉轉單強茂（2481）、台半等台廠。強茂、台半訂單與需求激增，順勢漲價，部分產品漲幅上看兩成。

2026-03-16 00:29