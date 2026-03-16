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台灣功率元件廠 AI 布局發酵 帶旺業績

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

強茂（2481）、台半、德微等台灣功率元件廠迎來「安世之亂」帶來的轉單與產品漲價效益之外，隨著AI需求快速成長，帶動資料中心電源與保護元件需求同步攀升，為功率半導體廠帶來新藍海，強茂、台半、德微積極搶進，順勢搭上AI大商機，為營運增添更多動能。

台半加速切入AI伺服器保護元件市場，目前主要提供TVS與ESD等產品，應用於AI伺服器主機板、高速訊號與電源模組等環節。

據悉，台半自2023年起啟動AI相關產品開發，成果斐然，目前可供應的AI應用保護元件已由初期的二至三顆，擴展至約12顆，產品線持續擴充當中。

強茂鎖定AI資料中心電源升級趨勢，憑藉既有二極體產品基礎，逐步擴展至MOSFET、LDO及隔離驅動等電源管理元件，並切入AI伺服器相關供應鏈。法人指出，強茂近年在AI電源相關產品布局逐步發酵，AI應用營收占比有望逐年提升。

德微以高階功率元件為主要發展方向，成功切入AI伺服器電源供應器（PSU）與邊緣運算設備應用。法人說明，該公司主打的Low VF功率元件具備低順向電壓與高溫性能穩定等特性，在高功率電源環境下具備競爭優勢，適合應用於高效能運算設備電源系統。

業界指出，AI資料中心設備生命周期長、技術門檻高，也為功率元件廠提供新的利基市場，台廠近年積極調整產品策略，強化高附加價值元件布局，以提升長期競爭力。

隨著庫存調整結束與供應鏈變數升高，功率元件市場正逐步走出過去兩年的低潮。業界普遍共識為，在車用電子與電動車需求持續擴大的長期趨勢下，強茂、台半等台廠迎來轉單與漲價潮，兩大助力帶動下，今年營運可期。

電源供應器 強茂 台半

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